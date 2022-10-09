Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Döne Çakır’ın doğuştan zihinsel ve yürüme engelli olan iki oğlu Mehmet ve Abdullah Çakır’ı evlerinde ziyaret ederek, yanında getirdiği tekerlekli sandalyeyi 19 yaşındaki zihinsel engelli Mehmet’e hediye etti. Tekerlekli sandalyesine kavuşan Mehmet, mutluluğunu ailesi ve Başkan Fadıloğlu ile paylaştı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Döne Çakır’ın doğuştan zihinsel ve yürüme engelli olan iki oğlu Mehmet ve Abdullah Çakır’ı evlerinde ziyaret ederek, yanında getirdiği tekerlekli sandalyeyi 19 yaşındaki zihinsel engelli Mehmet’e hediye etti. Tekerlekli sandalyesine kavuşan Mehmet, mutluluğunu ailesi ve Başkan Fadıloğlu ile paylaştı.

8 Şubat Mahallesi’nde ikamet eden Döne Çakır’ı ve doğuştan zihinsel ve yürüme engelli olan iki oğlu Mehmet ve Abdullah Çakır’ı evinde ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, aile ile yakından ilgilendi. Başkan Fadıloğlu, yanında getirmiş olduğu manuel tekerlekli sandalyeyi doğuştan zihinsel ve yürüme engelli olan Mehmet’e hediye etti. Tekerlekli sandalyesine kavuşan Mehmet Çakır, tekerlekli sandalyesine binerek, annesinin de yardımıyla ilk turunu evin içinde attı. Mehmet, büyük mutluluk yaşadı.

Bizim hiçbir zaman ayrımız, gayrımız yoktur

Her zaman engelli vatandaşların yanlarında olduğunu dile getiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Gerçekleştirdiğimiz ev ziyaretleri çerçevesinde bugün de Döne Hanım kardeşimizin evindeyiz. Ben öncelikle Döne Hanım kardeşimize teşekkür ediyorum. İki engelli yavrumuz var, engelli çocuklarıyla birebir ilgileniyor. Çocuklarıyla hakikaten yakından ilgileniyor olması bizi ziyadesiyle mutlu etti. Döne kardeşimizin 4 çocuğu var, okula giden, çalışan ve evde bakıma muhtaç yavrumuz var. Allah, hiçbir zaman devletimize zeval vermesin, çocuklarımızın ekonomik giderleriyle ilgili olarak, devletimizin vermiş olduğu imkanlar var fakat diğer taraftan hanım kardeşimizi bizim de en azından manevi olarak ziyaret etmemiz gerekiyor. Sağ olsun bizim Gıda Bankası organizasyonumuz çerçevesinde belirli aralıklarla ziyaretlerini yapıyorlardı, Mehmet oğlumuzun da hiç olmazsa dışarıya çıkabilmesi adına tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olduğunu duymuştuk. Bugün de onu takdim etmeye geldik. Bizim hiçbir zaman ayrımız, gayrımız yoktur. Bu evlatlar da bizim evladımız. Ben diğer taraftan bu hanenin ev sahipliğini yapan ev sahibi kardeşimize de bu ailemize ilgisinden ve alakasından dolayı da teşekkür ediyorum. Allah, birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Bizim toplumunun en önemli özelliği, bu şekildeki dayanışması. Bu kardeşlik hukuku içerisinde birbirimize destek olduğumuz müddetçe, Allah’ın izniyle daha güçlü bir ülke olarak yolumuza devam edeceğiz. Ben, Döne Hanım kardeşimizin şahsında tüm annelerimize teşekkür ediyorum. Bu konuda göstermiş olduğu hassasiyet için de yürekten kutluyorum” şeklinde konuştu.

Oğlum da biz de çok mutlu olduk

Başkan Fadıloğlu’na teşekkür ederek sözlerine başlayan Döne Çakır, “Başkanımız, bugün bizi ziyaret geldi, engelli çocuklarımı görmeye geldi. Allah, her zaman Başkanımızdan razı olsun. Oğlum Mehmet için de tekerlekli sandalye getirdi, Allah razı olsun. Oğlum da biz de çok mutlu olduk. Allah, hiçbir zaman Başkanımızı başımızdan eksik etmesin” ifadelerini kullandı.