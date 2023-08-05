Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Karacaburç Mahallesi Kuzeyşehir bölgesi esnafıyla bir araya geldi. Fadıloğlu, esnafın sorun, talep ve önerilerini dinledi.

Her fırsatta vatandaşla bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, son olarak Karacaburç Mahallesi Kuzeyşehir bölgesinde bulunan esnafları, Mahalle Muhtarı Ali Teze ile birlikte ziyaret etti. Her esnafla selamlaşan ve sohbet eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, esnafın sorun, talep ve önerilerini dinledi, çözüm önerisinde bulundu.

Esnafın yönelttiği tüm soruları yanıtlayan Fadıloğlu, esnafa bol ve bereketli kazanç diledi. Ziyaret ettiği her adreste büyük ilgi ile karşılanan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yolda karşılaştığı ve alışveriş yapan vatandaşla da selamlaştı, sohbet etti. Çocuklarla özel olarak ilgilenen Fadıloğlu, isteyen herkesle fotoğraf çektirdi.

Başkanımıza çok teşekkür ederiz

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Karacaburç Mahalle Muhtarı Ali Teze, “Şu ana kadar gördüğümüz hizmetlerden memnunuz. Verdiği hizmetlerden dolayı Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Mahallede yürütülen çalışmalar meydandadır. Biz bu çalışmalardan memnunuz. Başkanımız bugün bizi ziyaret etti, memnun olduk. İstek ve sıkıntılarımızı dinledi, sorunların giderilmesi adına ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi. Allah, hiçbir zaman Başkanımızı başımızdan eksik etmesin. Başkanımıza yapmış oldukları tüm hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bu tür hizmetlerin devamını diliyorum” şeklinde konuştu.