Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilçe genelinde 4 camideki Kur’an Kursu’nda eğitim gören öğrencileri ziyaret etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Fadıloğlu, öğrencilere çeşitli armağanlar verdi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilçe genelinde 4 camideki Kur’an Kursu’nda eğitim gören öğrencileri ziyaret etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Fadıloğlu, öğrencilere çeşitli armağanlar verdi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Sezer Hatun Camii, Ukkaşe Bin Mihsan Camii, Selman-ı Farisi Camii ve Tepe Başı Camii’nde açılan Kur’an Kursu’ndan yararlanan bin 305 öğrenciyi ziyaret etti. Öğrencilere çeşitli hediyelerin yanı sıra kitap da armağan eden Başkan Fadıloğlu, isteyen öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, tüm öğrencilere dondurma ikramında bulundu.

“Bu etkinliklere biz de destek vermeye çalışıyoruz”

Ziyarette konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Müftülük nezdinde başlatılan bu çalışmalarda biz de Şehitkamil Belediyesi olarak sosyal etkinlikler ve hediye noktasında hocalarımıza nasıl yardımcı olabiliriz, düşüncesiyle onlarla irtibat haline geçiyoruz. Tüm camilerimizde hocalarımızın yapmış olduğu bu etkinliklere biz de destek vermeye çalışıyoruz. Her zaman söylediğimiz bir şey var, kaynak bu milletin ise bu milletin çocuklarına hizmet edecek. Çocuklarımıza hediyeler takdim etmek, başarılı olan çocuklarımızı da ekstra ödüllendirmek adına faaliyetlerde bulunuyoruz. 5 kız, 5 erkek çocuğumuza yönelik olarak bisiklet takdiminde bulunacağız. Bilen ile bilmeyenin bir olmadığı gibi farklı olanın ödüllendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bunu da devam ettireceğiz. Ben yaz dönemi boyunca çocuklarımıza emek veren tüm hocalarımıza, gönüllü öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. İnanıp, güvenip çocuklarımızı, hocalarımıza emanet eden velilerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Belediyemizin desteğiyle bisiklet takdim edilecek”

Sağlanan destekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tepe Başı Cami İmamı Mustafa Çöpoğlu, “Öncelikle Başkanımıza ve ekibine vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Yaz dönemi boyunca 26 Haziran tarihinde başlattığımız Kur’an Kursu’nu 26 Ağustos’a kadar devam ettiriyoruz. Şu anda çocuklarımız kursumuza yoğun ilgi gösteriyor. Gün geçtikçe sayımız daha da çok artıyor. Başkanımızın bizleri desteklemesi, bizlere değer vermesi bizleri ve çocuklarımızı ayrıca motive ediyor. Burada çocuklarımıza Kur’an eğitimin yanında siyer, ilmihal ve ahlak dersleri de veriyoruz. Çocuklarımız da kursumuza büyük bir heyecan içinde geliyorlar. Ben velilerimize de bize güvenip çocuklarını emanet ettikleri teşekkür ediyorum. Bu yaz döneminin sonunda da başarılı bulduğumuz 5 erkek, 5 kız olmak üzere toplamda 10 öğrencimize, Şehitkamil Belediyemizin desteğiyle bisiklet takdim edilecek. Ben, Başkanımıza bir kez daha vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.