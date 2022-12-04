Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, görme engelli Gürsel Karayılan’ın doğum günü davetine duyarsız kalmadı. Karayılan, “3 Aralık, benim doğum günüm. Sağ olsun Başkanımız davetimizi kırmadı. Bugün evimi ziyaret ederek beni ziyadesiyle mutlu etti” dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, görme engelli Gürsel Karayılan’ın doğum günü davetine duyarsız kalmadı. Karayılan, “3 Aralık, benim doğum günüm. Sağ olsun Başkanımız davetimizi kırmadı. Bugün evimi ziyaret ederek beni ziyadesiyle mutlu etti” dedi.

Görme engelli 28 yaşındaki 2 çocuk babası Gürsel Karayılan, Şehitkamil Belediyesine ait iletişim yönetim sistemi olan ulakBEL aracılığıyla Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nu evine davet etti. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde, Fadıloğlu’nun geldiğini duyunca büyük mutluluk yaşadı. Mevlana Mahallesi’nde ikamet eden Gürsel Karayılan ile uzun süre sohbet eden ve doğum gününü tebrik eden Fadıloğlu, Karayılan’ın çocuklarıyla da yakından ilgilendi, çeşitli hediyeler verdi.

Allah, evlerini daima şen etsin

Ziyaret sonunda konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Gürsel kardeşimiz, ‘UlakBel’ üzerinden belediyemize ulaşmış. Engelli bir kardeşimiz olarak, “Başkanımız bizi ziyaret eder mi” diye davet göndermiş. Sağ olsun arkadaşlarımız da mevcut programlarımızın içerisine ilave ettiler. Bugün, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Bu münasebetle engelli kardeşlerimizi ziyaret ederken, Gürsel kardeşimizi de kırmayarak ziyaret etmek istedik. Allah, evlerini daima şen etsin, birlikteliklerini daim etsin. İki de 3 ve 4 yaşında pırıl pırıl yavrularımız var. Gürsel kardeşimiz yüzde 46 görme engelli bir kardeşimiz. Ancak ekmeğini taştan çıkaracak şekilde şu anda Organize Sanayi Bölgesi’nde bir fabrikada çalışıyor. Allah, hiçbir zaman emeklerini zayi etmesin. Tabii burada devletimize de dua etmelerini istiyorum. Özellikle engelli kardeşlerimizin istihdamı noktasında devletimizin almış olduğu kararlar var. Her işletmenin belirli sayıda engelli çalıştırması noktasında alınan karar var. Gürsel kardeşimiz de bu kadro üzerinden şu anda özel sektörde çalışıyor. Çalışmış olduğu firma da Gaziantep’in hakikaten en nitelikli firmalarından bir tanesi. Allah, onlara de helalinden bol kazançlar versin diyorum. Tabii bazen başka yerlerde karşılaşıyoruz, engelliyim deyip de çalışmamak için uğraşanların yanında burada Gürsel kardeşimiz gibi “Engelliyim ama ben çoluk çocuğumun nafakasını çalışarak kazanacağım” diyen kardeşlerimizin olması, bizi daha da umutlandırıyor. Ülkemizin geleceği, böyle genç kardeşlerimize bağlıdır. Ben, Gürsel kardeşimizin şahsında tüm engellilerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum” açıklamasını yaptı.

Evime misafir olduğu için çok teşekkür ediyorum

Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Gürsel Karayılan, “3 Aralık, benim doğum günüm. Bu vesileyle Başkanımıza internet üzerinden bir mesaj bırakarak, evime davet ettim. Sağ olsun Başkanımız da bu davetimizi kırmadı. Bugün evimi ziyaret ederek beni ziyadesiyle mutlu etti, günümüzü kutladı. Başkanımıza, beni kırmayarak, evime misafir olduğu için çok teşekkür ediyorum. Allah, hiçbir zaman Başkanımızı başımızdan eksik etmesin” ifadelerini kullandı.