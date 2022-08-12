Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili M. Sait Kirazoğlu ile birlikte kırsal bölgelerde bulunan 9 mahalleye ziyaret gerçekleştirdi. Mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı memnun olduklarını dile getiren mahalle muhtarları ve vatandaşlar, Rıdvan Fadıloğlu’na yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili M. Sait Kirazoğlu ile birlikte kırsal bölgelerde bulunan 9 mahalleye ziyaret gerçekleştirdi. Mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı memnun olduklarını dile getiren mahalle muhtarları ve vatandaşlar, Rıdvan Fadıloğlu’na yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler.

Kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların sıkıntılarını yerinde dinlemek ve problemlerini gidermek amacıyla ziyaretlerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili M. Sait Kirazoğlu ve beraberindeki AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, AK Parti Şehitkamil İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Durmuş, AK Parti Gaziantep İl Yönetim Kurulu Üyeleri ve AK Parti Şehitkamil İlçe Yönetim Kurulu Üyeleriyle mahalle ziyaretleri gerçekleştirdi.

Üçgöze, Ağaçlıboyno, Yeşilce, Işıklı, Karadede, Sofalıcı, Dımışkılı, Zülfikar ve Öğümsöğüt mahalleleri gezildi. Gittikleri her mahallede vatandaşların yoğun sevgi gösterisiyle karşılaşan Başkan Fadıloğlu ile Milletvekili Kirazoğlu, mahalle sakinlerinin talep ve sıkıntılarını dinledi. Şehitkamil Belediyesi tarafından mahallelerine yapılan hizmetlerden memnun kaldıklarını dile getiren mahalle muhtarları ve vatandaşlar, Başkan Fadıloğlu’na teşekkür ettiler. Başkan Fadıloğlu ile Milletvekili Kirazoğlu, mahalle muhtarları ve mahalle sakinlerinin taleplerinin karşılanması ve sıkıntılarının çözülmesi için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söylediler. Fadıloğlu ile Kirazoğlu, günün anısına vatandaşlarla ve çocuklarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Allah, milletvekilimizden ve başkanımızdan razı olsun”

Şehitkamil Belediyesinin hizmetlerinden memnun olduklarını vurgulayan Karadede Mahalle Muhtarı Doğan Şahin, “Bugün Milletvekilimiz, Başkanımız, İlçe Başkanımız, mahallemizi ziyaret ettiler. Bizlerin ve mahalle sakinlerimizin sıkıntılarını istek ve taleplerimizi dinlediler. Sıkıntılarımızın giderilmesi adına ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirttiler. Belediyemiz tarafından mahallemizde kilitli parke taşı çalışmaları yapıldı, arazi yolu açma çalışmaları yapıldı. Bunun yanında mahallemize çok güzel bir de taziye evi yapıldı. Ufak tefek sıkıntılarımız var, onlar da inşallah en kısa sürede yapılacak. Allah, Milletvekilimizden, Başkanımızdan razı olsun” şeklinde konuştu.

“Başkanımıza, hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum”

Mahalle sakinlerinden Fikret Özgenç, “Milletvekilimiz ve Başkanımız bugün bizleri ziyaret ettiler. Mahallemizdeki eksiklerimizi ve isteklerimizi dinlediler. Sağ olsun kendileri de isteklerimizin yerine getirilmesi konusunda ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söylediler. İnşallah diğer eksikliklerimiz de en kısa sürede giderilecektir. Ben özellikle Şehitkamil Belediye Başkanımıza, mahallemize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Şehitkamil Belediyemiz sayesinde, mahallemize taziye evi yapıldı, mahallemiz içerisindeki bütün yollarımızda kilitli parke taşı yapıldı, arazi yollarımız açıldı. Başkanımıza mahallemize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.