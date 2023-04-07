Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Kaymakamı Abdül Kadir Duran ile birlikte yetimler ve anneleriyle iftar açtı. Başkan Fadıloğlu, “Amacımız, bizden sonraki nesillerin sağlıklı ortamda yetişmesini sağlamak” dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve Şehitkamil Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla yetimler ve anneleriyle birlikte iftar açtı. Çıksorut Mahallesi’nde ikamet eden Ayşe Yaşar ve çocukları Cuma, Fatih, Berfin’in evine misafir olan Başkan Rıdvan Fadıloğlu ile Kaymakam Abdül Kadir Duran, iftar öncesi aile üyeleriyle uzun süre sohbet etti. Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren Yetim Koordinasyon Merkezi’nden de yararlanan Ayşe Duran, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

“Yetişkinlerimizle de birebir ilgileniyoruz”

İftar öncesi konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Öncelikle ailemize, bizleri evlerinde misafir ettikleri için Ayşe Hanım’ın şahsında 3 pırlanta gibi evladımıza teşekkür ediyorum. Dünya Yetimler Günü organizasyonu çerçevesinde Kaymakamımız ile bugün ailemize iftara misafir olduk. Biz aslında her yıl bu özel günde programlar yapıyoruz. Bugün Ramazan münasebetiyle biz misafir olduk. Sağ olsun evlerini, gönüllerini açtılar bize. Tabii, Yetim Koordinasyon Merkezimizde yaptığımız en önemli şey, hanım kardeşlerimize psikososyal desteklerinin verilmesi ve hayata hazırlanmaları. Bu noktada hocalarımız destek veriyor. Evlatlarımıza yönelik olarak da eğitim çalışmaları devam ediyor. Yetişkinlerimizle de birebir ilgileniyoruz. Sağ olsun buradaki büyük abimiz iş hayatında. Fatih, şu anda üniversitede okuyor, kız kardeşimiz şu anda lisede devam ediyor. Amacımız, bizden sonraki nesillerin sağlıklı ortamda yetişmesini sağlamak. Annemiz de hakikaten 3 pırlanta gibi evladımızı yetiştirmek için elinden gelen gayreti göstermiş. Ama burada en büyük teşekkürümüz de dedemize. Sağ olsun ailenin birliğini sağlamak adına her zaman yanlarında olmuş. Bugün dedemizle de birlikteyiz. Çekirdek bir ailenin değil, geniş bir ailenin parçası olarak bugün bizleri de sofralarına misafir ettikleri için teşekkür ediyoruz” dedi.

“Biz bir aileyiz”

İftar öncesi açıklamada bulunan Şehitkamil Kaymakamı Abdül Kadir Duran, “Bugün Ramazan ayının 15. günü münasebetiyle Dünya Yetimler Günü’nü kutluyoruz. Bugün de Başkanımızla birlikte Ayşe Hanım’ın evine misafir olduk. Bugün Ayşe Hanım’ın evinde onun 3 pırlanta evladıyla ve dedemizle birlikte iftarımızı açacağız. Biz bir aileyiz. Amacımız; beraber sohbet etmek, Ramazan’ın manevi bereketinden beraberce istifade etmek. Dolayısıyla bugün de beraber inşallah sohbet edip, iftarımızı beraber açacağız. Bu vesileyle Ramazan Ayı’nın bütün milletimize, Gaziantep’imize ve vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini diliyorum. Bu vesileyle Rabbimden inşallah bayrama ulaştırmasını niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Rabbim, her zaman kendisinden razı olsun”

Fatih Yaşar, “Öncelikle Allah, Başkanımızdan razı olsun. Evimize kadar geldi, gelmesiyle bizlere şeref verdi. Bugün bizimle birlikte iftar yaptı. Rabbim, her zaman kendisinden razı olsun. Rabbim, hiçbir zaman Başkanımızı başımızdan eksik etmesin” şeklinde konuştu.

“Evimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz”

Dede Mehmet Yaşar ise, “Ben öncelikle Rabbimden bu güzel idarecileri başımızdan eksik etmemesini, devletimize zeval vermemesini diliyorum. Gerek Kaymakamımız gerekse Belediye Başkanımızı bugün evimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bize bu şerefi verdikleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Allah, hepsinden razı olsun” açıklamasını yaptı.