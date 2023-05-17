Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonrasında esnafa yönelik teşekkür ziyaretinde bulundular.

Karatarla Mahallesi sınırları içerisinde hizmet sunan esnafa yönelik ziyaret programına; Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Eyup Özkeçeci, AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Önceki Dönem AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Ertuğrul Teymur katıldı.

Her esnafla selamlaşan ve sohbet eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, esnafın; sorun, talep ve önerilerini dinledi, çözüm önerilerinde bulundu. Esnafın yönettiği tüm soruları da yanıtlayan Başkan Fadıloğlu, esnafa bol ve bereketli kazanç diledi. Sorunların giderilmesi, taleplerin de karşılık bulması adına çalışacaklarını vurgulayan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, yolda karşılaştığı ve alışveriş yapan vatandaşla da selamlaştı, sohbet etti. Özellikle çocuklarla özel olarak ilgilenen Başkan Fadıloğlu, isteyen herkesle fotoğraf çektirdi.

“Esnafımızın yanında olmayı sürdüreceğiz”

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde verilen destek dolayısıyla esnafa teşekkür edilen ziyarette konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Bizleri güler yüzü ve samimiyetiyle karşılayan esnafımıza yürekten teşekkür ediyorum. Her fırsatta, emeği ve alın teriyle çalışarak Gazi şehrimize değer katan esnafımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Rabbim, tüm esnafımıza bereketli kazançlar versin” ifadelerini kullandı.