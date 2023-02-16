Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı. Fadıloğlu mesajında, “Depremden etkilenen her bir kardeşimizin yüreğine dualarımızla dokunalım, hüzünlerimizi paylaşarak azaltalım” ifadelerine yer verdi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı. Fadıloğlu mesajında, “Depremden etkilenen her bir kardeşimizin yüreğine dualarımızla dokunalım, hüzünlerimizi paylaşarak azaltalım” ifadelerine yer verdi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, mübarek üç ayların ikinci kandili olan Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Sevgi ve kardeşlik bağlarının pekiştirildiği, manevi değerlerin güç kazandığı, içerisinde bolca feyz ve bereketi barındıran Miraç Kandil’ine erişmenin huzurunu yaşıyoruz. Miraç, başta Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) olmak üzere her Müslüman için manevi bir terfi, Rabbimiz ile buluşma ve selamlaşma, O’nun katında yücelme ve yükselme ve bu vesileyle yüksek insani sorumluklar üstlenmeyi ifade eder. Bizlere düşen; miracın ruhu, manası, hikmeti, hakikati ve evrensel mesajları üzerinde yeniden düşünmektir. Ülkemizde yaşanan depremin üzüntüsünü derinden paylaşıyoruz. Bu zor günlerde tek yürek olmanın ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Ellerin duaya uzandığı bu mübarek kandil gününde birbirimizin umudu, birbirimizin yaşama sevinci olalım. Depremden etkilenen her bir kardeşimizin yüreğine dualarımızla dokunalım, hüzünlerimizi paylaşarak azaltalım. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyor; hayatını kaybeden insanlarımızın yakınlarına ve depreme maruz kalan vatandaşlarımıza sabırlar diliyorum. Milletimizin, hepimizin başı sağ olsun. Yaşadığımız bu büyük felaketin üstesinden devlet, millet el ele vererek geleceğiz. Bu zorlu günlerimizi, inşallah en kısa sürede geride bırakacağız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin Miraç Kandil’ini yürekten tebrik ediyor, bu mübarek ve anlamlı gecenin, ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum”.