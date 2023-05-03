Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şoför Ali Caddesi esnafıyla bir araya gelerek esnafın sorun, talep ve önerilerini dinledi.

Her fırsatta vatandaşla bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu; son olarak Şoför Ali Caddesi esnafını ziyaret etti. Her esnafla selamlaşan ve sohbet eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, esnafın; sorun, talep ve önerilerini dinledi, çözüm önerisinde bulundu. Esnafın yönettiği tüm soruları da yanıtlayan Başkan Fadıloğlu, esnafa bol ve bereketli kazanç diledi.

Ziyaret ettiği her adreste büyük ilgi ile karşılanan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yolda karşılaştığı ve alışveriş yapan vatandaşla da selamlaştı, sohbet etti. Özellikle çocuklarla özel olarak ilgilenen Başkan Fadıloğlu, isteyen herkesle fotoğraf çektirdi.