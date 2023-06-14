Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, engelli öğrencilerin doğum günü ve mezuniyet sevinçlerine ortak oldu. Öğrencileri tebrik eden Başkan Fadıloğlu, öğrencilere çeşitli armağanlar verdi.

Her fırsatta okul ziyaretleri gerçekleştiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, son olarak GAP Görme Engelliler Okulu öğrencileriyle bir araya geldi. 13 öğrencinin mezuniyet heyecanı yaşadığı programda kep atan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, bugün doğum günü olan ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencileriyle birlikte de doğum günü pastası kesti. Mezun olan ve doğum günü olan öğrencileri tebrik eden Başkan Fadıloğlu, tüm öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

"Doğum günü kutlamalarını geleneksel hale getirdik"

Engelli öğrencilerin mezuniyetinde yaptığı konuşmada doğum günü kutlamalarını geleneksel hale getirdiklerini belirten Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Öncelikle bugün doğan çocuklarımızın doğum gününü kutluyorum. Bugün itibariyle eğitim dönemimiz sona eriyor. Bu vesileyle hem ana sınıfı hem ilkokul hem de ortaokulda mezuniyetle ilgili bir organizasyon var. Ben mezun olan yavrularımızı da yürekten kutluyorum. Başarıları daim olsun inşallah. Tabii burada ben müdürümüzün şahsında tüm yöneticilerimize ve ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar bu etkinliği başlattılar ve her ay o ay içerisinde doğan çocuklarımızın hepsinin doğum gününü birlikte kutluyoruz. Geleneksel hale getirdik. Bu etkinlikte emek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza, hocalarımıza teşekkür ediyorum. Tabii bizim en büyük destekçimiz siz sayın velilerimizdir. Velilerimizin desteğiyle bu faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Bizim bir tek amacımız var. Bizden sonraki nesillerin daha yaşanabilir bir Türkiye’de yaşaması. Onların eğitim kalitelerinin artması, sosyal faaliyetlerinin, sportif etkinliklerin artması. Biz de milletin imkanlarını millete yeniden sunmak adına halkımızla birlikte hareket ediyoruz. Bugün bu etkinlikte tekrar tekrar emek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza, yöneticilerimize saygıdeğer velilerimize teşekkür ediyorum. Doğum gününü kutlayacağımız yavrularımızın doğum günü kutlu olsun. Mezun olan yavrularımıza da bundan sonraki eğitim dönemlerinde başarılar diliyorum” dedi.

"Türkiye’nin çok farklı yerlerinden bu proje için övgüler aldık"

Programda konuşan GAP Görme Engelliler Okulu Müdürü Murat Kar, “Bir yıldır eğitim-öğretim yılında her ay geleneksel hale getirdiğimiz doğum günü kutlamaları için Şehitkamil Belediyesi iş birliğiyle yaptığımız bu projeye ben huzurlarınızda kurumum adına, öğrencilerim adına, kendim adına, Başkanıma teşekkür ediyorum. Çok sağ olsun. Bu tür özel çocuklar için örnek olması münasebetiyle ben, Türkiye’nin çok farklı yerlerinden bu proje için övgüler aldık. Gerçekten emeği geçen Başkanımıza ve ekibine teşekkürlerimizi sunuyorum. Bugün, doğum günü haricinde mezun olan çocuklarımız da var. Ana sınıfı, 4. ve 8. Sınıflardan. Hayatta onlara da başarılar diliyorum. Velilerimiz, hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadılar. Herkese çok teşekkürler” diye konuştu.