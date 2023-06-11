Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek olan öğrencileri, sınav öncesi moral etkinliğinde Gençlik Kampı’nda ağırladı. Öğrencilere, 2023 YKS Bilgilendirme Kitapçığı armağan eden Başkan Fadıloğlu, “Kütüphanede imkanlar dahilinde öğrencilerimize en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Üniversite sınavı, nihayetinde hayatın sonu demek değil. Her şeyin başında öncelikle iyi insan olmak geliyor. İyi insan olmak elimizde” dedi.

Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampı’nda düzenlenen programa; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan, öğretmenler ve öğrenciler katıldılar. Sınava girmeye hazırlanan öğrencilere yönelik hazırlanan 2023 YKS (TYT, AYT, YDT) Bilgilendirme Kitapçığının öğrencilere doğru tercih yapmada büyük katkı sağlayacağını dile getiren Başkan Rıdvan Fadıloğlu, lisans ve önlisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları kontenjan ve benzeri pek çok detayın yer aldığı kitapçığı, dijital ortama da taşıdıklarını duyurdu. Başkan Fadıloğlu, www.2023yks.com tercih kılavuzu web sitesinin, öğrencilerin başarılarını doğru tercihle desteklemesine yardımcı olacağını aktardı.

Her şeyin başında öncelikle iyi insan olmak geliyor

Öğrencilerin kendisine yönelttiği tüm soruları yanıtlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, iyi insan olmanın önemine vurgu yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Yoğun bir tempo içerisinde koşturuyorsunuz. Yılların vermiş olduğu emeklerin nihayetinde sınava gireceksiniz. Hakkınızda hayırlısı olsun diye dua ediyoruz. Kütüphanede imkanlar dahilinde öğrencilerimize en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Ben, konuşmaktan daha ziyade dinlemek istiyorum. Sizlerin sorularını duymak istiyorum. Ben, sizlere başarılar diliyorum. Allah, gönlünüzdekini hakkınızda hayırlı eylesin. Üniversite sınavı, nihayetinde hayatın sonu demek değil. Vermiş olduğunuz 12 yıllık emeklerin neticesinde bir sınavın sonucunda hayatınızın devamını belirleyeceksiniz. Her şeyin başında öncelikle iyi insan olmak geliyor. İyi insan olmak elimizde. Ben, sosyal bilimden mezun olan birisiyim. Allah kısmet etti, bugün milletimize belediye başkanı olarak hizmet etmeye gayret gösteriyorum. Ama hayat felsefemizde şu vardır. Ne iş yapıyorsan yap, en iyisini yap. Başarının da özü şudur. Farklı olan kazanır ve hazır olan kazanır. 3 ay kadar ders çalışmaya başlarsan, bu bir hazırlık demek değildir. Ana sınıfından başlayıp 12. sınıfa kadar kademe kademe çalışarak sınava girdiğinizde belki de 2 bin, 3 bin kişinin önüne geçeceksiniz. Hepinizin hakkında hayırlısı olsun. Gireceğiniz sınavda hepinize gönülden başarılar diliyorum. Allah, yardımcınız olsun.”

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, öğrencilere 2023 YKS Bilgilendirme Kitapçığının yanı sıra çeşitli armağanlar da verdi. Program sonunda hatıra fotoğrafı çekildi.