Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, depremde hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine taziye ziyaretlerinde bulunuyor. Fadıloğlu ile Kaymakam Duran, depremden yaralı olarak kurtulan ve tedavileri devam afetzedeleri de hastanede ziyaret ediyor.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, depremde hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine taziye ziyaretlerinde bulunuyor. Fadıloğlu ile Kaymakam Duran, depremden yaralı olarak kurtulan ve tedavileri devam afetzedeleri de hastanede ziyaret ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat günü gerçekleşen deprem afeti sonrasında Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Kaymakamı Abdül Kadir Duran, hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine taziye ziyaretinde bulunmaya devam ediyor. Başkan Fadıloğlu ile Kaymakam Duran, depremden sağ olarak kurtulan ve çeşitli hastanelerde tedavileri süren hastaları ve ailelerini de ziyaret ediyor. Hastaların durumuyla ilgili bilgi de alan Fadıloğlu ile Duran, ‘geçmiş olsun’ dileklerini ileterek tüm ihtiyaçlar için gerekli desteği vermeye hazır olduklarını ifade ediyorlar.

Türkiye tek yürek oldu

Birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman’ı etkileyen yüzyılın afetinin yaralarının sarılması için tüm Türkiye tek yürek oldu. Şehitkamil Kaymakamımız Sayın Abdül Kadir Duran ile birlikte hastanede tedavi gören depremzede vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Rabbim, tüm afetzedelerimize yardım etsin. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hayatını kaybeden insanlarımızın yakınlarına, sevenlerine ve depreme maruz kalan vatandaşlarımıza sabırlar diliyorum. Devletimiz, milletimizin yanınızda. Bu süreci; birlik, beraberlik ve dayanışmayla atlatacağız. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için dimdik ayaktayız. Allah’ın izniyle tahmin edilenden daha kısa sürede yaralarımızı saracağız. Enkazdan insanlarımızı kurtarmak için büyük bir gayret gösteren herkese, afetzede vatandaşlarımıza destek olmak için günlerdir emek veren tüm insanlarımıza ve ekip arkadaşlarıma minnettarım. Allah, herkesten razı olsun” ifadelerini kaydetti.