Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen Anneler Günü Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması’nda dereceye giren anneleri tebrik etti, ödüllendirdi.

Şehitkamil Belediyesi bünyesinde 2020 yılından itibaren hizmet vermeye devam eden Bilim Şehitkamil’deki bilim atölyelerinde 80 bin 856 öğrenciye atölye eğitimleri verilirken, Deneyap Teknoloji Atölyesi’nde ise 160 öğrenciye 36 ay boyunca 11 farklı modülde mühendislik ve yazılım eğitimleri verildi. Bilim merkezinde öğrencilere, teknoloji tabanlı bir eğitim vermenin yanı sıra velilere yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirilerek onlar da ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ sürecine dahil ediliyor. 14 Mayıs Anneler Günü etkinlikleri çerçevesinde Yetim Koordinasyon Merkezinden 50 anne ile 5 kategoride Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası’nın ön elemeleri yapıldı. Elemelerden başarıyla geçen 10 anne, finalde yarıştı. Final müsabakalarını takip eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, tüm annelerin Anneler Günü’nü tebrik etti ve kendilerine hediye verdi. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, yarışmada birinci olan anneye, elektrikli kahve makinesi, ikinci olan anneye ise elektrikli su ısıtıcısı armağan etti.

“Anneler günü, 1 gün değildir, 365 gündür”

Programda konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Saygıdeğer annelerimiz, öncelikle Anneler Gününüz kutlu olsun. Ben burada, bilim merkezinde sizlerle beraber olunca daha da bir mutlu oldum. Gerçekten çocuklarımızın eğitimine katkı verebilmek adına bilim merkezimizde şu ana kadar 2020’den bu yana yaklaşık 81 bin öğrencimiz bilim atölyelerinde eğitim aldı. Bu içerisinde bulunduğumuz bilim merkezinde aynı zamanda deneyyap atölyelerimiz var. Deneyyap atölyelerinde 3 yıllık eğitim programına dahil olan 160 öğrencimiz var. Özellikle Milli Teknoloji Hamlesi adına bu çocuklarımız, 3 yıllık eğitimi alarak ileride memleketimiz için nitelikli inşallah mühendisler olacaklar, teknik adamlar olacaklar. Ülkemizin gelişmesine katkı koyacaklar. Tabii bu manada velilerimizin de bu işlerle ilgili olmasını istedik. Normal şartlarda Milli Eğitim ile yapmış olduğumuz çalışma çerçevesinde anasınıfından başlamak üzere yetişkinler de dahil olmak üzere tüm akıl zeka oyunları, satranç etkinliklerini çocuklarımıza yapıyoruz. Ama annelerimizin de hoşça vakit geçirebilmesi adına artık bunu da geleneksel hale getireceğiz. Bu, ilki olsun. Bundan sonraki safhada bu turnuvaları devam ettireceğiz. Tabii burada 50 annemizin katıldığı 5 ayrı oyunda, 5 ayrı kategoride yarışmalar yapıldı. Bizim için Anneler Günü, 1 gün değildir, 365 gündür. Bizim için burada yalnızca 5 birinci yoktur. Tüm katılan annelerimiz birincidir. Esas olan burada centilmenlik içerisinde kendi aramızda eğlenebilmek, aynı zamanda kendimizi geliştirebilmek adına bir etkinlik. Ben emek veren tüm hocalarıma teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın gelişmesine vermiş olduğunuz katkılar için tekrar tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

“Başkanımız, ailemizden biriymiş gibi”

Etkinliğe ilişkin değerlendirmede bulunan yetim çocuk annesi Fatma Altıparmak, “Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bugün, öyle bir heyecanlıyız ki yani hayatımızda unutulmayacak anlar yaşadık. Çocuklarımıza da kendi hayatımıza da bizi etkileyecek, önem ve anlam taşıyacak bir gün oldu bizim için. Başkanımız her zaman bizimle ilgilendi, alakadar oldu ve ailemizden biriymiş gibi. Geçmişte yaşadığımız kötü hatıraları bize unutturmamıza çok faydalı oldu. Benim çocuğum için zor bir dönemden geçerken okuluna kadar gidip çocuğumla ilgilenip, evime kadar gelip dertlerimizi, sorunlarımızı dinleyecek kadar yüce gönüllü bir insan. Çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.