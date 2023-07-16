Türkiye Yüzyılı’nın Kahramanları 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı’nda konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Allah; birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Biz bir ve beraber olduğumuz müddetçe Allah’ın izniyle o hainlere fırsat vermeyeceğiz” dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz 2016’da kalkıştığı darbe girişiminin 7. yıl dönümünde de 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nı boş bırakmadı. Türkiye Yüzyılı’nın Kahramanları 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı’na katılmak için 15 Temmuz Demokrasi Müzesi önünde vatandaşla buluşan Başkan Fadıloğlu, müze gezisi sonrasında kortej yürüyüşüyle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na yürüdü.

İlk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve Üsküdar Belediyesi iş birliğinde, Beylerbeyi Stadyumu’nda düzenlenen “Türkiye Yüzyılı’nın Kahramanları” programında yaptığı konuşma takip edildi.

"Allah’ın izniyle o hainlere fırsat vermeyeceğiz"

Demokrasiye, 7 yıl önceki aynı aşk ve heyecanla sahip çıkan herkese şükran duyduğunu belirten Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Bundan 7 yıl önce bu saatlerde bir kalkışmanın ötesinde bir işgal girişimiyle karşı karşıya kaldık. Bundan yüzyıl önce bu toprakları vatan kılmak adına kanları, canlarıyla bu toprakları bize vatan kılan ecdadımıza yakışır vaziyette, bu meydanda yaklaşık 300 bin Gaziantepli bir araya geldi. Allah; birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Biz bir ve beraber olduğumuz müddetçe Allah’ın izniyle o hainlere fırsat vermeyeceğiz. Yüzyıl önce de ecdadımız, mücadele ediyordu. Ecdadımızın mücadele ettikleri, şimdi de farklı metotlarla bu topraklar üzerinde emellerini gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Ama Türkiye Yüzyılı’na ilerlerken, çok şükür bu 22 yıl içerisinde ülkemiz her noktada ileriye gitti. Bundan sonraki süreçte de birlik, beraberlik içerisinde bu toprakları vatan kılan ve bize emanet eden ecdadımıza yakışır vaziyette biz de duruşumuzu devam ettireceğiz. Allah’ın izniyle daha müreffeh bir Türkiye’de hep birlikte yaşayacağız. Bizler de kanımız, canımızla bu topraklara sahip çıkacağız” diye konuştu.

Şehitkamil Belediyesi tarafından programa katılan vatandaşlara Türk Bayrağı armağan edildi, yiyecek ve içecek ikramında bulunuldu.