Aile ziyaretlerini aralıksız devam ettiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Mevlana Mahallesinde ikamet eden 6 ailenin konuğu oldu. Başkan Fadıloğlu, özellikle çocuklar ve yaşlılarla yakından ilgilendi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilk ziyaretini 8 ay önce eşini kaybeden 1 çocuk annesi Selma Yıkmış’ın evine yaptı. Başkan Fadıloğlu, daha sonra 4 çocuk annesi Emine Karataş’ı ziyaret etti. Sonraki ziyaretini 4 yetim çocuk annesi Gülşen Özer’in evine yapan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, daha sonra 14 yıl önce eşini kaybeden 77 yaşındaki Zöhre Yıldırım’ın misafiri oldu. Başkan Fadıloğlu, 2 çocuk annesi Yeter Acet’in ziyaretinden sonra son ziyaretini 4 çocuk annesi Fatma Erkılıç’ın evine yaptı. Ziyaret ettiği evlerde özellikle çocuklar ve yaşlılarla özel olarak ilgilenen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Ailelerin sorunlarını da dinleyen Başkan Fadıloğlu, kendisine yöneltilen tüm soruları da yanıtladı.

Başkan Fadıloğlu, ayrıca sokakta karşılaştığı çocuklar ve vatandaşla da selamlaştı, sohbet etti ve isteyen kişilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.