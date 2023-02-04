Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı sonrası kar yağışı öncesi tüm tedbirlerini alarak gece saatlerinden beri çalışma yürüttüklerini söyledi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı sonrası kar yağışı öncesi tüm tedbirlerini alarak gece saatlerinden beri çalışma yürüttüklerini söyledi.

Gaziantep genelinde etkili olan kar yağışına yönelik başlatılan çalışmaları yerinde inceleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Biz tüm önlemlerimizi almıştık. Yapılan koordinasyonlu çalışma neticesinde görev alanlarımızda arkadaşlarımız geceden beri teyakkuz halindeler. Tüm ekip arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimizden, mümkün olduğu kadar eğer zaruret yoksa dışarıya çıkılmaması noktasında hassasiyet göstermelerini rica ediyorum” dedi.

İlçenin her noktasına ulaşmak adına yoğun bir mesai yapan karla mücadele ekiplerini sahada ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, personellere kolaylık diledi. Başkan Fadıloğlu, çalışma yürütülen bölgeleri incelerken, esnafı da ziyaret etti.

Ekiplerin, kar temizleme çalışmalarını öncelikli olarak hastaneler, sağlık ocakları, kamu kurum ve kuruluşlarının olduğu bölgelerde yoğunlaştırdığını belirten Başkan Fadıloğlu, yoğun çalışmaların aralıksız devam ettiğini vurguladı.

“Tüm ekip arkadaşlarımız şu anda sahada çalışıyor”

Vatandaşa, zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması ricasında bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Küresel ısınmayla birlikte dünyada çok büyük su sıkıntıları yaşanıyor. Biz de bu sıkıntıları yaşıyoruz. Çok şükür, rahmet geldi. Tabii, bu rahmetin geleceği ilmi olarak takip edildiği için biz tüm önlemlerimizi almıştık. Yapılan koordinasyonlu çalışma neticesinde görev alanlarımızda arkadaşlarımız geceden beri teyakkuz halindeler. Saat 3 itibariyle de zaten çalışmalar başladı. Bu noktada tüm ekip arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımız, sabahın ilk saatlerinde de yayaların rahat hareket edebilmeleri açısından kaldırım temizleme çalışmalarına başladılar. Ekiplerimiz, özellikle hastane çevrelerinde, eczane çevrelerinde, vatandaşımızın yoğun kullandığı alanlara öncelik vererek, vatandaşımızın herhangi olumsuz bir durum yaşamaması adına çalışmalarını sürdürüyorlar. Hemşehrilerimize buradan bir ricada bulunmak istiyorum. Hemşehrilerimizden, mümkün olduğu kadar eğer zaruret yoksa dışarıya çıkılmaması noktasında hassasiyet göstermelerini rica ediyorum. Mutlaka çıkılması gerekiyorsa kış lastiğinin zorunlu olarak kullanılması gerekiyor. Diğer yandan da soba zehirlenmelerine karşı dikkatli olmamız gerekiyor. Bu konuda da hassasiyet rica ediyoruz. Bir de evlerin damlarında biriken karların sokaklara atılmaması yönünde hassasiyet rica ediyoruz. Biz sokağı temizliyoruz, ardından damlardan atılan karlardan sonra yol, tekrar tıkanıyor. Tüm ekip arkadaşlarımız şu anda sahada çalışıyor. Tuz stoklarımızla ilgili hiçbir sıkıntımız yoktur. Tüm önlemlerin hepsi alınmış durumdadır. Arkadaşlarımız, büyük bir özveriyle işlerine devam ediyorlar. Allah, tüm arkadaşlarımıza kolaylıklar versin. Rahmetin devamını talep ediyoruz. Çünkü bu cefayı çekmezsek sefasını çekme imkanımız yoktur. Susuzluk, çok sıkıntılı bir durumdur. İnşallah herhangi bir sıkıntı olmadan bu rahmetin bereketini hep birlikte göreceğiz” dedi.