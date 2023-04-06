Ramazan ayı dolayısıyla iftar öncesi yetimleri, hastaları ve yaşlıları ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Allah, büyüklerimizin dualarını üzerimizden eksik etmesin. Büyüklerimizin duası, bizim en büyük ilacımız” dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, iftar saati öncesinde 5 ailenin konuğu oldu. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, yaptığı aile ziyaretlerinin yanı sıra mahalle sakinleriyle de sohbet etti. Başkan Fadıloğlu, çocuklar ve yaşlılarla yakından ilgilendi.

İlk ziyaretini Karacaoğlan Mahallesi’nde ikamet eden 2 yetim çocuk annesi Hamide Bakır’ın evine yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, daha sonra 2 yetim çocuk annesi Emine Zontur’un Selimiye Mahallesi’ndeki evine misafir oldu. Selimiye Mahallesi’nde ikamet eden Kudret Atmaca’yı, ardından da aynı mahallede ikamet eden hemofili hastası Vedat Kereci’yi ziyaret eden Başkan Fadıloğlu, son ziyaretini 85 yaşındaki Gülcan Öcalan’ın evine yaptı.

Allah, büyüklerimizin dualarını üzerimizden eksik etmesin

Gülcan Öcalan’ın evinde konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Bugün, Gülcan teyzemizi ziyarete geldik. Vefa Hizmeti projemizden kardeşlerimiz yaklaşık 7 yıldır zaten teyzemize hizmet ediyorlar. Her zaman söylediğimiz gibi milletin imkanları, millete hizmet ediyor. Bu konuda yaşlılarımızın, büyüklerimizin ihtiyaçlarını gidermek noktasında arkadaşlarımız ev ev ziyaretlerine devam ediyorlar. Ramazan Ayı münasebetiyle Gülcan teyzemizin hem bir hayır duasını alalım hem de bir ziyaret edelim istedik. Allah, büyüklerimizin dualarını üzerimizden eksik etmesin. Büyüklerimizin duası, bizim en büyük ilacımız. Allah, Gülcan teyzemize de sağlıklı uzun ömürler versin. Duasını devamlı üzerimizde hissedelim. Tekrar, Gülcan teyzemizin şahsında tüm hemşerilerimizin Ramazan Ayı mübarek olsun diyorum, hayırlara vesile olmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

Allah, hiçbir zaman devletimize zeval vermesin

Ziyaretten ve kendisine sağlanan hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gülcan Öcalan, “Ben yalnız yaşıyorum, rahatsızlığımdan dolayı hiçbir şekilde evimin temizliğini de yapamıyorum. Sağ olsun Şehitkamil Belediyemizden kızlarımız evime gelerek, her türlü temizliği yapıyorlar. Allah, kızlarımızdan razı olsun. Bugün de Başkanımız evime geldi ve beni ziyaret etti. Kendisine de çok teşekkür ediyorum. Allah, hiçbir zaman devletimize zeval vermesin. Allah; devletimizi, büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Allah, Başkanımızı da başımızdan eksik etmesin, kendisine uzun ömürler versin. Biz Başkanımızdan razıyız, Allah da kendisinden razı olsun” diye konuştu.