Ramazan Ayı dolayısıyla her gün iftar öncesi aile ziyaretleri gerçekleştiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Biz, çok büyük bir aileyiz. Bu büyük bir ailenin içerisinde annemiz olur-olmaz, babamız olur-olmaz, mesele değil. Yetim, öksüz hiç fark etmez. Hep birlikte büyük bir aileyiz. Kardeşlik hukuku içerisinde milletin kaynaklarını, milletin hizmetine sunuyoruz” dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilk ziyaretini 2 yıl önce eşini kaybeden ve kızıyla birlikte yaşayan 56 yaşındaki Ayşe Çetin’in evine yaptı. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, daha sonra 3 yetim çocuk annesi Sedef Yılmaz, 3 yetim çocuk annesi Tuba Uygur, 3 çocuk annesi Figen Alpman ile 56 yaşındaki Zeynep Kurt’un misafiri oldu. Başkan Fadıloğlu, ziyaret ettiği evlerdeki çocuklarla ve yaşlılarla özel olarak ilgilendi, çocuklara çeşitli armağanlar verdi.

"Hep birlikte büyük bir aileyiz"

Tuba Uygur’un evinde konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Ben, öncelikle Tuba hanıma ve evlatlarına misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Yetim Koordinasyon Merkezimizde, değerler eğitimi konusunda sürekli faaliyetler yürütülüyor. Hanımlarımızdan gelen talepler yönünde her türlü semineri düzenlemeye özen gösteriyoruz. Bunun yanı sıra mesleki beceriyle ilgili olarak da öncelikli olarak kendi ihtiyaçlarının görülmesi, bunun ötesinde de aile bütçesine katkı verebilmek adına üretilen ürünlerin satışı söz konusu oluyor. Ziyaret ettiğimiz kardeşlerimizde gördüğümüz hem kendi ihtiyaçlarını karşılamış olmaları hem de üretilen ürünlerin satışının yapılarak aile ekonomisine katkısı, bizleri çok memnun ediyor. Bizim asıl istediğimiz şey de buydu. Tabii bizim bu koordinasyon merkezimizdeki her kardeşlimizin kendine göre ihtiyacı var. Okuma-yazma bilmeyen kişinin okuma yazmayı öğrenerek başladığı, açık öğretim eğitimlerinin verilmesiyle devam eden, mesleki yeterlilik kurslarına kadar her türlü talebi karşılamaya çalışıyoruz. Özellikle çocuklarımıza yönelik olarak da sosyal aktivitelerde birbirleriyle kaynaşmalarını sağlamak, bunun yanı sıra özellikle de bilim merkezimizde çocuklarımızın bilime yönelmesini sağlamak istiyoruz. Biz, çok büyük bir aileyiz. Bu büyük bir ailenin içerisinde annemiz olur-olmaz, babamız olur-olmaz, mesele değil. Yetim, öksüz hiç fark etmez. Hep birlikte büyük bir aileyiz. Kardeşlik hukuku içerisinde milletin kaynaklarını milletin hizmetine sunuyoruz. Bu konuda bize destek veren tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hanım kardeşlerimiz ve çocuklarımızla birlikte daha yaşanabilir bir Türkiye’de yaşamak gayesiyle herkes elinden geleni yapıyor. Herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Bize çok büyük katkıları oluyor"

Ziyaretin kendilerini çok mutlu ettiğini kaydeden Tuba Uygur, “Yetim Koordinasyon Merkezi’nden yararlanıyorum. Toplantılara, seminerlere katılıyorum. Çocuklarımız ve hocalarımızla birlikte pikniğe gidiyoruz. Bize çok büyük katkıları oluyor. Allah razı olsun. Yetim Koordinasyon Merkezindeki kursa gidiyoruz. Çocuklarımıza, kendimize kıyafet dikiyoruz. Başkanımız, bugün bizi ziyaret etti. Allah, kendisinden razı olsun. Teşekkür ediyorum. Çok mutlu olduk, sevindik” diye konuştu.