Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, önümüzdeki günlerde öğrencilerin kullanımına sunulacak Belkıs Gençlik Kütüphanesi’ni yerinde inceledi. Başkan Fadıloğlu, “İnşallah burada eğitim gören çocuklarımız, geleceğe en iyi şekilde hazırlanacaklardır.” dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, önümüzdeki günlerde öğrencilerin kullanımına sunulacak Belkıs Gençlik Kütüphanesi’ni yerinde inceledi. Başkan Fadıloğlu, “İnşallah burada eğitim gören çocuklarımız, geleceğe en iyi şekilde hazırlanacaklardır.” dedi.

Öğrencilerin akademik başarılarına doğrudan etki eden yatırımlarını aralıksız sürdüren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Belkıs Mahallesi’nde yapımına kısa süre önce başlanan gençlik kütüphanesini önümüzdeki günlerde hizmete açacaklarını söyledi. Toplam 4 bin 700 metrekare alan üzerine inşa edilen kütüphane içerisinde; 200 kişilik okuma salonu, bilgisayar salonu, 2 adet grup çalışma odası ve fuaye alanı bulunuyor.

Yapıyı, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Murat Özgüler ve Serkan Özatıcı ile birlikte inceleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, bu yöndeki çalışmalarının artarak devam edeceğini kaydetti.

“Gençlik kütüphanelerimize bir yenisi daha ekliyoruz”

Yerleşimden önce mahalleye sosyal donatı alanlarını kazandırma hedefiyle çalıştıklarını dile getiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Gençlik kütüphanelerimize bir yenisi daha ekliyoruz. Belkıs Mahallemiz, Gazikent’in uç kısmında yer alıyor. Alparslan ile Belkıs Mahallesi’nin birleşmiş olduğu noktada çok yoğun bir inşaat çalışması var. Her zaman olduğu gibi yine sosyal donatıları önce yapıp, yerleşimden önce hizmet vermeye çalışıyoruz. Belkıs Gençlik Kütüphanesi de bu bölgedeki gençlerimizin rahat ders çalışabilecekleri bir mekan olarak hizmete alınacak. Bu mimari konsepti de zaten standart hale getirdik. Artık bu konsepte olanın 6.’sını yapmış oluyoruz. Şu anda gençlik kütüphanelerinin bir yenisinin inşaatı Kuzeyşehir’de devam ediyor. Belkıs Gençlik Kütüphanemizde inşaat çalışmaları bitti, temizlik safhasında. İçerinin dekorasyon malzemeleri de geldi. Önümüzdeki günlerde vatandaşlarımıza hizmet etmeye başlayacak. Bunu çok önemsiyoruz. Özellikle çocuklarımızın konsantre olup, ders çalışabilecek mekanları sunma açısından, içeresindeki kitap sayısından daha ziyade fiziki mekan olarak ders çalışacak bir ortamı onlara sunmak istiyoruz. İnşallah burada eğitim gören çocuklarımız, geleceğe en iyi şekilde hazırlanacaklar. Bu faydalı hizmeti devam ettirmeye gayret gösteriyoruz. Gençlik kütüphanemizin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.