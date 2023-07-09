“Merhaba Bebek” projesi çerçevesinde ikiz bebek sevinci yaşayan 2 aileyi ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Allah, bahtlarını açık eylesin. Allah, sağlık, sıhhat, afiyet versin. Allah, olmayanlara da evlat nasip etsin inşallah” dedi.

Şehitkamil Belediyesi tarafından 2013 yılından bugüne uygulanan “Merhaba Bebek” projesi çerçevesinde bugüne kadar ilçe sınırları içerisinde doğan tüm bebeklere hizmet verildi. Proje ile bebeklere ilk armağanları verilirken annelere de ‘Merhaba Bebek’ isimli eğitim kitapçığı hediye ediliyor.

Her fırsatta bebek sahibi olan ailelerin sevinçlerine ortak olmak için aileleri ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, son olarak ikiz bebek sahibi olan 2 ayrı aileyi ziyaret ederek bebeklerin vatana-millete hayırlı evlatlar olarak yetişmeleri temennisinde bulundu.

Rıdvan Fadıloğlu, ilk ziyaretini esnaf gezisi sırasında karşılaştığı ve evine bebek görmeye davet eden Turgay Akkaya’ya yaptı. Başkan Fadıloğlu, daha sonra da 12 yıl çocuk hasreti yaşayan Murat Küpeli’nin konuğu oldu. Ailelere, “Hayırlı Olsun” dileğini ileten Başkan Fadıloğlu hem bebekler hem de ebeveynleriyle yakından ilgilendi.

“Allah, sağlık, sıhhat, afiyet versin”

Turgay Akkaya’nın evinde konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Ben öncelikle Turgay kardeşime ve eşine hayırlı uğurlu olsun, diyorum. Aslında her şey bir başka şeye vesile. Biz normalde esnaf ziyareti yaparken Turgay kardeşimiz de benimle görüşmek istedi. Hayırlı uğurlu olsun, dedik. Allah kısmet ederse inşallah ziyarete geliriz, dedik. Bugün de verdiğimiz sözleri yerine getirmek adına ikizlerimizi ziyarete geldik. Yavrularımız hastaneden çıktıktan sonra çok şükür bugün ikisini de kucağımıza alma imkanımız oldu. Sağ olsunlar, evlerini bize açtılar. Allah, bahtlarını açık eylesin. Allah; sağlık, sıhhat, afiyet versin. Allah, olmayanlara da evlat nasip etsin inşallah. Allah, hiçbirimizi evlatla imtihan etmesin. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“Allah razı olsun kendisinden”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Turgay Akkaya, “Allah, Başkanımızdan razı olsun. Asgari ücretle çalıştığımı anlattım. Allah razı olsun, Başkanımız yardımcı oldu. Başkanımız, sağ olsun telefon numaramı aldı orada. Başhekimle konuşmuş. Hatta çocukların durumunu bile sormuş. Bugün de çocuklarımızı ziyaret etti. Allah razı olsun kendisinden” ifadelerini kullandı.