Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, YKS ve LGS’ye gençlik kütüphanelerinde hazırlanarak önemli başarılar elde eden öğrenciler ve velileriyle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Öğrencilere, bundan sonraki eğitim hayatında başarılar dileyen Fadıloğlu, “Allah, şimdiden yolunuzu, bahtınızı açık eylesin. Yeni eğitim ve öğretim döneminde tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

Göl Kafe Restoran’da düzenlenen programa, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan, gençlik kütüphaneleri öğretmenleri, YKS ve LGS’de başarı gösteren öğrenciler ile velileri katıldılar. Öğrenci ve velileri ile tek tek selamlaşan Fadıloğlu, öğrencilerden, kazandıkları okullar ve üniversiteler hakkında da bilgi aldı. Başkan Fadıloğlu, günün anısına öğrencilere çeşitli hediyeler verdi, hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Allah, şimdiden yolunuzu, bahtınızı açık eylesin"

Öğrenci ve velilere hitaben konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Öncelikle YKS ve LGS’de başarı gösterdiğiniz için hepinizi ayrı ayrı yürekten kutluyorum. Bu başarıda emeği olan velilerimize, öğretmenlerinize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her zaman söylediğimiz bir şey var. Tamam, hepimizin bir ideali var, bir meslek sahibi olmak için yola çıkıyoruz, A üniversitesi, B üniversitesi fark etmez. Kısmetimizde ne varsa o olacak ama emeksiz hiçbir şey olmaz. Emek vereceğiz. Tabii akademik çalışmalar önemli ama bizim için en önemlisi iyi insan olma. Çünkü herkesin kendine göre bir kapasitesi var. Kimisi tıp fakültesinde başarılı olur, kimisi beden eğitimi spor yüksekokulunda başarılı olur, kimisi konservatuarda başarılı olabilir ama hangi branşta olursa olsun, iyi insan olmak bizim boynumuzun borcu. Çok güzel eğitimler aldınız. Özellikle fen liselerine, Anadolu liselerine giden yavrularımız var. Diğer taraftan da üniversite tercihini yapıp tıp fakültesinden pilotaja kadar her kademede kardeşimiz üniversite sınavlarını kazandılar. Gittikleri yerlerde hem şehrimizi temsil edecekler hem ailelerini temsil edecekler. Tabii burada sağ tarafımda oturan kardeşim Gaziantep Tıp Fakültesini sol tarafımda oturan kardeşimiz ise Vehbi Dinçerler Fen Lisesi’ni kazanmış. Ben öncelikle Gaziantep’i tercih edenleri ayrıca tebrik etmek istiyorum. Nedenine gelince, eğer puanımız yetiyorsa ve hedeflediğiniz bölümler varsa hem şehrimizin üniversitesinin kalitesini yukarıya çıkarabilmek adına hem de ailemizle birlikte aynı mekanı paylaşırsak artı bir değer olur diye düşünüyorum. Tabii elindeki puan Hacettepe’yi, Cerrahpaşa’yı tutuyorsa o zaman diyecek bir şeyim yoktur. Bunu söylerken eşit kategoride üniversiteler olursa Gaziantep’i tercih etmekte fayda var, diye düşünüyorum. Allah; şimdiden yolunuzu, bahtınızı açık eylesin. Yeni eğitim ve öğretim döneminde tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

"Gençlik kütüphanesinde çalışarak Tıp fakültesini kazandım"

Şehitkamil Belediyesine ait Gençlik Kütüphanesinde çalışarak tıp fakültesini kazandığını ifade eden Muhammed Emre Özbay, “Şehitkamil Belediyemizin açmış olduğu gençlik kütüphanesinde çalışarak, sınava hazırlandım ve tıp fakültesini kazandım. Gerçekten kütüphanelerde bizlere çok iyi bakılıyor. Eğitim alanında olsun, beslenme alanında olsun her türlü hizmet veriliyor. Üzerimizde, hocalarımızın ve çalışan arkadaşların emeği çok var. Ben; bizlere emek veren tüm hocalarımıza, gençlik kütüphaneleri çalışanlarına ve bu kütüphaneleri bizlere kazandıran çok değerli Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ayrıca, bugün bizleri burada misafir ettiği için de bir kez daha Başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.