Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, evinde ziyaret ettiği 75 yaşındaki Fazilet İnceman ile peçiç oynadı, sohbet etti.

Ramazan Ayı dolayısıyla aile ziyaretlerini aralıksız devam ettiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Emek Mahallesi’nde ikamet eden 75 yaşındaki Fazilet İnceman’ı evinde ziyaret etti. Şehitkamil Belediyesi tarafından yaşlılara yönelik ihtiyaçlarının karşılanması adına sunulan Vefa Hizmeti projesinden de yararlanan İnceman ile uzun süre sohbet eden Başkan Fadıloğlu, sohbeti peçiç oyununda sürdürdü. Başkan Fadıloğlu, İnceman ile sağlık sorunlarıyla ilgili de konuştu.

Allah, hiçbir zaman büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin

Ziyarette konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Ben, öncelikle misafirperverliğinden dolayı Fazilet teyzemize teşekkür ediyorum. Allah, hiçbir zaman büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Fazilet teyzemiz de Vefa Hizmeti projemizden yararlanan bir büyüğümüz. Biz de Ramazan Ayı münasebetiyle büyüklerimizi ziyaret etmeye çalışıyoruz. Bugün de sağ olsun Fazilet teyzemiz bizi evinde misafir etti. Bizim derdimiz; milletimizin derdiyle dertlenmek, milletin imkanlarını millete sunmak. Belediyemizin imkanlarıyla yalnız yaşayan büyüklerimize hizmet götüren bizim Vefa Hizmeti grubumuz vardı. Kardeşlerimiz belirli periyotlarla yalnız yaşayan büyüklerimize hizmet götürüyorlar. Tabii bu vesileyle bizler de imkanlar dahilinde büyüklerimizi ziyaret etmeye çalışıyoruz. Ramazan Ayı’nın feyzinden, bereketinden yararlanacak şekilde bugün Fazilet teyzemizi ziyaret ettik. Fazilet teyzemizin dualarını aldık. Biz de zaten buna talibiz. Büyüklerimiz bizim dua kapılarımız. Allah, hiçbir zaman dua kapılarımızı kapatmasın. Onların hayır dualarıyla işlerimiz yürüyor. Ben tekrar Fazilet teyzemize misafirperverliği için teşekkür ediyorum. Allah, kendisine sağlık, sıhhat afiyet versin” açıklamasını yaptı.

Gerçekten çok mutlu oldum

“Başkanımıza, bizi ziyaret ettiği için çok teşekkür ediyorum” diyen Fazilet İnceman, “Allah, razı olsun. Başkanımız sayesinde kızlarımız ayda bir sefer gelerek evimi baştan aşağı temizliyorlar. Allah, her zaman kendilerinden razı olsun. Ben kızlarımızdan memnunun, her türlü ihtiyacımı karşılıyorlar. Şimdi ise Başkanımız beni evimde ziyaret etti, gerçekten çok mutlu oldum. Allah, hiçbir zaman Başkanımızı başımızdan eksik etmesin. Her zaman yanımızda olmaya gayret gösteriyor. Biz, Başkanımızdan razıyız, Allah da Başkanımızdan razı olsun. Allah, devletimize ve milletimize de hiçbir zaman zeval vermesin. Biz her zaman devletimizden memnunuz. Ben Başkanımıza bir kez evimde beni ziyaret ettiği için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.