Bursa’nın Orhaneli İlçesi’ne bağlı Fadıl Köyü’nün Kültür ve Dayanışma Derneği (FADIL-DER) tarafından üç ay önce vefat eden Derneğin kurucularından ve sevilen isimlerinden İsmail Sevim adına halısaha futbol turnuvası düzenlendi.BURSA (İGFA) - Çiftehavuzlar Halı Sahası’ nda geniş bir katılımla gerçekleştirilen turnuvanın açılışı, köyün yetiştirdiği hafızlardan emekli İmam Hatip Mehmet Durgut’un Kur’an tilavetiyle başladı.

Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından turnuvanın açılış konuşmasını yapan FADIL-DER Onursal Başkanı Mustafa Balı; Fadıl Köyü gençlerinin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekişmesi, gençler arasında kaynaşmanın artması için bu turnuvanın her yıl yapılacağını ve geleneksel hale geleceğini söyledi. Mustafa Balı ayrıca FADIL-DER’in yaptığı faaliyetlerle diğer derneklere de örnek olduğunu söyledi.