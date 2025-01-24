Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel’de ekipler çalışmalarını tamamlayarak bölgeden ayrılmaya başladı. Jandarma ekipleri güvenlik çemberine aldığı otele kimsenin yaklaşmasına izin vermiyor.

Kış turizminin önemli noktalarından biri olan Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak Salı günü saat 03.30 sıralarında yangın çıkmıştı. Yangın 11 saatlik yoğun çalışma sonucu kontrol altına alınmış, 78 kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili 12 kişi gözaltına alınırken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları tamamlandı. Hastanede tedavi gören 40 yaralı taburcu oldu, 10 kişinin ise tedavisi devam ediyor. Gözaltına alınan 12 kişinin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Öte yandan, hayatını kaybeden vatandaşların yakınları bölgeye gelerek araçları teslim aldı. 3 tatilcinin ise aracı otel otoparkında bekliyor.