Kepez Belediyesi’nin eski Dokuma Fabrikası’na enerji sağlayan trafo binasını kütüphaneye dönüştürdüğü Cemil Meriç Kütüphanesi 2’nci yaşını, okurları ve kitap bağışçılarıyla beraber ‘Pilav Günü’ etkinliği ile kutladı.

Kepez Belediyesi’nin Cemil Meriç Kütüphanesi bahçesinde düzenlediği etkinlik okurlarla, kütüphaneye eşsiz eserler kazandıran kitap bağışçılarını buluşturdu. 2. Okur Buluşması ve Pilav Günü etkinliğinde, müziklerle kulakların pası silindi, misafirler gönüllerince bir anı doğayla baş başa bir ortamda yaşama imkanı buldu. Okurlar ve kitap bağışçılarının buluşma heyecanına ortak olan Başkan Tütüncü, gençlerin büyük ilgisiyle karşılaştı. Gençlerle beraber müzik dinledi, onlarla sohbet etti. 2. Okur Buluşması ve Pilav Günü etkinliğinde konuşan Başkan Tütüncü, Cemil Meriç Kütüphanesi’nin Okur Buluşması ve Pilav Günü’nün bu yıl ikincisini düzenlediklerini dile getirerek, kütüphanenin de 19 Mayıs’ta 3’ncü yaşına girdiğini söyledi. Cemil Meriç Kütüphanesi’nin Kepez’in ilk kütüphanesi olduğunu belirten Başkan Tütüncü, “Bu kütüphane 130 bin kitabı olan bir kütüphane. Hatay’dan Muğla’ya kadar, üniversiteler de dahil kitap koleksiyonu en zengin kütüphane. Kepez’e 21 tane kütüphane kazandıran anlayışın mayalandığı bir çalışma bir proje. Bu kütüphaneden sonra 20 tane daha kütüphane yaptı “ dedi.

Fabrikanın trafo binası kütüphane oldu

Cemil Meriç Kütüphanesi’nin daha önceden köhne bir fabrika binasının yıkılmaya yüz tutmuş trafosu olduğunu hatırlatan Başkan Tütüncü, “Bu yıkılmak üzere olan trafo binasına ilk baktığımda bana kübik bir yapı olarak İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin kütüphanesini hatırlattı. Ve burayı güzel bir kütüphaneye çevirebileceğimizi düşünerek, işe başladık” diye konuştu.

Kütüphaneyi Cemil Meriç’in adıyla taçlandırdık

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Dokuma Fabrikasının yıkılmaya yüz tutmuş karanlık trafo binasını, aydınlık bir kütüphaneye dönüştürdüklerini ve buraya da irfan dünyasının en önemli isimlerinden üstat Cemil Meriç’in adıyla taçlandırdıklarını da sözlerine ekledi. Cemil Meriç’in okuya okuya göz korneasını çatlattığını da hatırlatan Başkan Tütüncü, “Gözleri görmez olan Cemil Meriç’in okuma sevdası hiç bitmemiş. Parayla kitap okuması için kişiler tutmuş. Onlar kitapları okumuş, Cemil Meriç’te notlar almış ve insanlığa ölmez nice güzel eserler bırakmıştır. Gözleri görmeyen üstat kitaplara küsmemiş. Okumayı bırakmıyor. Kültür hazineleriyle dolu bizlere kitaplar, eserler bırakıyor” dedi.

Kütüphanede 130 bin kitap

Cemil Meriç Kütüphanesi’nin 365 gün 24 saat açık olduğunu vurgulayan Başkan Tütüncü, “Türkiye’de 365 gün 24 saat açık olan bir başka kütüphane var mı? Ben bilmiyorum“ dedi. Kütüphanede 130 bin kitabın bulunduğunu ve birçoğunun sahaflarda dahi bulabilmenin mümkün olmadığını ve bağışçılar tarafından on binlerce kitap bağışlandığını da sözlerine ekleyerek, bağışçılara teşekkür etti.

Antalya’nın en büyük kütüphanesini açıyoruz

Kepez’de kütüphaneler kurmaya neden bu kadar önem verdiklerini de anlatan Başkan Tütüncü, “Kitap okumayı alışkanlık haline getiren bir nesil var. Bu neslin okuma ilgisine ışık tutalım istiyoruz. Okuma ilgisini yükseltelim istiyoruz. Öğrencilerimizin ders çalışması açısından da bu kütüphaneler şehir için, gençler için, gelecek kuşaklar için eğitimde fırsat eşitliğinin yaşandığı noktalar olsun istedik. İşte bu nedenlerden dolayı Kepez’e 21 kütüphane yaptık. Antalya’nın en büyük kütüphanesini, 1 milyon kitap kapasiteli, aynı anda 2 bin kişinin çalışabileceği, 365 gün 24 saat açık olacak, Antalya Kütüphanesi’ni Cumhuriyet’in yüzüncü yılında hizmetinize sunacağız. Kütüphaneler bizden daha çok yaşayacak eserlerdir” dedi.

Kitaplarla medeniyet kuran mazinin temsilcileriyiz

Başkan Tütüncü, “Biz, hayatta en hakki mürşit ilimdir, fendir, ülküsünün peşinden gidenleriz. Biz, hayatta en önemli şeyin ilim olduğu bilinciyle; Beşikten mezara ilmi arayın öğüdünün peşinden gidenleriz. Biz, kitaplarla bir medeniyet kuran, kitaplara hürmet eden bir mazinin temsilcileriyiz“ diyerek sözlerini tamamladı.