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İtfaiye ekiplerince yangının yan taraftaki strafor fabrikasına sıçramaması için önlem alınıyor. Ayrıca polis ekiplerince güvenlik amacıyla yangının yaşandığı caddeye güvenlik şeridi çekilerek bütün giriş çıkışları kapatıldı.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi altıncı caddede bulunan fabrikanın parfüm deposunda meydana gelen büyük çaplı yangına onlarca itfaiye aracı sevk edilerek başlatılan söndürme çalışması sürüyor. Yangın esnasında metrelerce yükselen alevlerle birlikte patlama sesleri duyulurken alevlerin etkisiyle parfüm şişeleri de metrelerce uzağa saçılıyor. Yangın söndürme çalışması sürerken olumsuz herhangi bir duruma karşı ise ambulanslar hazır bekletiliyor.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen büyük çaplı fabrika yangını için onlarca itfaiye ekibi bölgeye sevk edilerek başlatılan yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

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