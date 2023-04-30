Fabrikalarda karşılaşılan insan kaynaklı hataları en aza indirmek ve güvenli bir lojistik sağlamak için yapay zeka ile tasarlanan yük taşıma robotu, TEKNOFEST Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması finalisti olmaya hak kazandı.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde bu yıl yeniden İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenleniyor. 102 farklı kategoride yarışmaların yapıldığı TEKNOFEST’te “Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması” finalistleri belirlendi. Doğuş Üniversitesi ROBODOU Teknoloji Takımı, ürettiği yük taşıma robotu RB-ANT 5.0 ile adını finalistler arasına yazdırdı.

Gaz, yangın ve engel sensörleri ile lojistikte güvenlik sağlanacak

Fabrikalarda ve depolarda belirli yükleri kendisine atanmış yollarda taşımak üzere öğrenciler tarafından geliştirilen yük taşıma aracı, ağır sanayide karşılaşılan insan kaynaklı hataları en aza indirmek amacıyla tasarlandı. Çizgi takibiyle QR’dan aldığı bilgiye göre ürünleri A noktasından B noktasına tamamen otonom bir şekilde taşıyabilen robot, gaz, yangın ve engel sensörleri gibi güvenlik önlemlerini de barındırıyor.

Danışmanlığını Öğr. Gör. İbrahim Evkay, kaptanlığını Makine Mühendisliği 4’üncü sınıf öğrencisi Emircan Kömürcü’nün üstlendiği ROBODOU Teknoloji Takımı yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Robot, fabrikalarda ve depolarda belirli yükleri kendisine atanmış yollarda taşımak üzere üretildi. Kendi yazılımı sayesinde tamamen otonom hareket edebilen robot, yapay zekâ algoritması ve devresi sayesinde engelleri tespit eder ve etrafından dolaşarak görevlerini tamamlar. Robotun güvenliği için gaz ve sıcaklık sensörleri bulunur ve olası yangın veya zehirli gaz durumlarında yapay zekâ algoritması uyarı sistemleri aracılığıyla etrafındaki çalışanları ve komuta merkezini bilgilendirir. ROBODU Teknoloji Takımı, RB-ANT 5.0’ın başarısıyla gurur duyuyor ve TEKNOFEST’te finale kalmış olmaktan mutluluk duyuyor. Bu tür teknolojik gelişmeler, endüstrinin dijital dönüşümüne katkıda bulunurken, ülkemizin de teknolojik ilerlemesine destek oluyor.”

“Robotun kullanımını artırmayı hedefliyoruz”

Bu teknolojinin Endüstri 4.0’ın Türkiye’ye gelmesiyle birlikte birçok fabrikada kullanılmaya başlandığını ancak çok yaygın olmadığını ifade eden Emircan Kömürcü, “Fabrikalarda kullanılacak düzeyde bir robot ürettik. Robotun yazılımları ve elektronik aksamları değiştirilmeden yalnızca motorları güçlendirilerek, yük taşıma kapasitesi artırılabiliyor. Yani robotun işlevini bütün fabrikalara uygun hale getirebiliyoruz. Aynı zamanda robotun kullanım yaygınlığını artırmak için henüz fikir aşamasında olan bir proje daha düşünüyoruz. Türkiye’de bu teknolojiyi yaygınlaştırmak için bir filo girişimi fikrimiz var. Ürünün fabrikalara kiralanabileceğini düşünüyoruz” dedi.

Robotun teknik özelliklerini de anlatan Kömürcü, şunları söyledi:

“Robotumuzun önünde bir kamera var. Bu kamera sayesinde robot fabrikalarda kullanılması gereken çizgilerin takibini sağlıyor. Aynı zamanda bir de ‘lider kamera’ bulunuyor. Bu kamara etraftaki engelleri 360 derece algılayarak bir haritalandırma yapıyor ve engellerden kaçabiliyor. Bir de QR okuyucumuz var. Bununla da robot bilgi alıyor. Yani hangi ürünü nereye bırakacağını QR ile robota öğretmiş oluyoruz. Robotta bu bilgiyi uyguluyor ve fabrika içinde güvenli lojistiği sağlıyor.”