Kocaeli’de otomotiv firmalarına tekstil ürünlerinin üretildiği fabrikada, yemek yedikten sonra rahatsızlanıp hastanelere kaldırılan 94 işçi, tamamlanan tedavilerin ardından taburcu oldu.

Kocaeli’de otomotiv firmalarına tekstil ürünlerinin üretildiği fabrikada, yemek yedikten sonra rahatsızlanıp hastanelere kaldırılan 94 işçi, tamamlanan tedavilerin ardından taburcu oldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Başiskele ilçesi Karadenizliler Mahallesi Alsancak Caddesi’nde yer alan Dual Borgstena fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomotiv firmalarına tekstil ürünleri üretilen fabrikada, gece vardiyasındaki çalışanlar, yemeğin ardından rahatsızlandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Çok sayıda çalışan gıda zehirlenmesi şüphesiyle ambulans ve fabrikanın servis araçlarıyla çevredeki hastanelere sevk edildi. Çalışanların yemek menüsünde mercimek çorbası ve tavuk olduğu öğrenildi. Hastanelere kaldırılan 94 işçi, tamamlanan tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Yemekten alınan numuneler tahlile gönderilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.