Samsun’da bir fabrika sahasındaki inşaatta çalışırken 7 metre yükseklikten düşen işçi hastanelik oldu.

Samsun’da bir fabrika sahasındaki inşaatta çalışırken 7 metre yükseklikten düşen işçi hastanelik oldu.

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Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesinde bulunan Eti Bakır firmasının fabrika sahasındaki inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kalıp ustası N.Ç.(38), kalıpları sökerken 7 metre yükseklikteki iskeleden düştü. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan N.Ç. tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.