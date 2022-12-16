Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Yangın, Makine Elektrik Kimya Fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın hurdalık bölümünde plastik malzemeler sebebiyle yangın çıktı. Dumanları gören çalışanlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Çalışanlar panikle dışarı çıkarken, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı. Fabrikanın üretim bölümünün de yangından etkilendiği öğrenildi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir fabrikanın hurdalık bölümünde çıkan yangın sebebiyle çalışanlar panik yaşadı. Çalışanlar fabrikadan çıkarken, itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

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