Gaziantep’teki fabrika yangını esnasında yaşanan patlama cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, büyük bir gürültüyle meydana gelen patlama sonrası alev topunun göğe yükselme anı saniye saniye yer aldı.

Gaziantep’te sağlık ürünleri üretiminin yapıldığı fabrikada çıkan yangın, 40 araç ve 90 itfaiye personelinin çalışması sonucu 5 saat sonra kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü fabrikada ciddi maddi hasar meydana gelirken yangın nedeniyle dumandan etkilenen 10 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Fabrikadaki yangın sırasında zaman zaman ciddi patlamalar da yaşanırken, bu patlama anlarından biri cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yangına müdahale sürerken büyük bir gürültüyle meydana gelen patlama sonrası alev topunun göğe yükselme anı dikkat çekti.