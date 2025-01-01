Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesindeki bir oyuncak fabrikasında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek fabrikanın depo alanından üretim sahasına sıçradı. Yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor.

Kırklareli’nin Büyükkarıştıran beldesinde bulunan Pilsan Oyuncak fabrikasında bugün öğlen saatlerinde yangın çıktı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın, kısa sürede fabrikanın depo kısmından üretim alanına yayıldı.

Yangına, Kırklareli’ndeki itfaiye ekiplerinin yanı sıra Tekirdağ’ın Çorlu, Ergene ve Muratlı ilçelerinden destek ekipleri katıldı. Alevlerin kontrol altına alınabilmesi için çevre belediyelerden su tankerleri ve iş makineleri de olay yerine gönderildi. İtfaiye ekipleri, yangının çevredeki diğer yapılara sıçramaması için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın nedeniyle fabrikanın bulunduğu bölgede yoğun duman oluştu. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ederken, olayın çıkış sebebinin belirlenmesi için araştırma başlatıldığı öğrenildi.