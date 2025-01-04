Afyonkarahisar’da drift attığı güvenlik kameralarından tespit edilen sürücüye polis tarafından 46 bin 392 TL para cezası kesildi.

Olay, Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikalar bölgesinde bir otomobilin drift attığı ihbarını alan polis ekipleri olay yerine gitti. Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler 28 NJ 530 plakalı aracın drift attığını ardından yol kenarına park ettiğini tespit etti. Ardından araç sürücüsüne ulaşan ekipler sürücüye ilgili kanun maddeleri uyarınca 46 bin 392 TL para cezası kesti.