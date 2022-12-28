Dicle Elektrik Diyarbakır İl Müdürlüğü, Fabrika Mahallesinde 1 milyon lira yatırımla şebeke yenileme çalışmasını tamamlandı.

Dicle Elektrik Diyarbakır İl Müdürlüğü, Fabrika Mahallesinde 1 milyon lira yatırımla şebeke yenileme çalışmasını tamamlandı.

Dicle Elektrik Fabrika Mahallesindeki şebeke yenileme çalışmasını tamamladı. Ekiplerin yatırım çalışmaları geçtiğimiz günlerde bazı gruplar tarafından engellenmeye çalışılmıştı. Dicle Elektrik Diyarbakır İl Müdürlüğüne bağlı ekipler 18 Kasım’da, mahallede çalışmalara başlamış ancak bazı grupların engeliyle karşılaşmıştı. Güvenlik önlemlerine rağmen Diyarbakır - Elazığ karayolunu kesen gruplar sonunda ikna edildi ve çalışmalar yeniden başladı. Çalışma sonunda 215 abonesi bulunan mahallede 226 konutun kayıt dışı elektrik kullandığı belirlendi. Bu kullanıcılar hemen kayıt altına alınarak ilk abonelikleri yapıldı. 20 Aralık itibariyle tamamlanan çalışmalar sonucunda bu bölgede 441 abone için 1 milyon liralık yatırımla eskiyen ve birçok yerde yetkisiz kişilerin müdahalesine maruz kalan şebeke tamamen yenilendi.

2 bin 300 metre izoleli kablo kullanıldı

12 sokakta yapılan çalışma sırasında 2 bin 300 metrelik iletken can ve mal güvenliği için AER adı verilen izoleli iletken ile değiştirildi. 11 kilometre yeni abone kablosu döşenirken daha önce meskenlerin içinde bulunan sayaçlar direk üstü sayaç otomasyon panolarına yerleştirildi. Bunun için 125 pano montajı gerçekleştirilen mahallede, aydınlatma şebekesi de elden geçirilerek tamamı faal hale getirildi.

Can ve mal güvenliği ön planda

Dicle Elektrik Diyarbakır İl Müdürlüğünden Fabrika Mahallesindeki son çalışmayla ilgili olarak yapılan açıklamada“Ekonomik ömrü dolmuş, can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden elektrik şebekesi toplandı. Bunun yerine can ve mal güvenliğini ön plana alan, izoleli iletkenler kullanılarak tüm şebeke yenilendi” denildi.

Mahallenin tümündeki yatırım tutarının ise 1 milyon 875 bin liraya ulaştığı bildirildi.