Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde makine pres ve kalıp üreten fabrikanın jeneratöründe yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın, Sarımeşe Mahallesi Nazım Demirci Caddesi üzerindeki makine pres ve kalıp üreten fabrikanın jeneratöründe meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun dumanı fark eden çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yapmış oldukları müdahale ile yangını büyümeden kontrol altına aldı. Bir süre sonra ise dumanlar tahliye edildi. Olayda dumandan etkilenen, sağlığında olumsuzluk görülen kimsenin olmadığı öğrenildi.

Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.