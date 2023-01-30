Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bir fabrikada çalışan işçi, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bir fabrikada çalışan işçi, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre; özel bir fabrikada işçi olarak çalışan evli ve iki çocuk babası Bahri Özdal (33), çalıştığı sırada fenalaşarak yere yığıldı. Özdal’ın rahatsızlandığını fark eden arkadaşları hemen yardımına koşarak, 112 Acil Merkezini de arayıp yardım istedi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Özdal’ın öldüğü belirlendi.

Geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği değerlendirilen işçinin cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.