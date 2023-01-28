Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince bilgilendirme faaliyeti düzenlendi. Alaplı Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren raf fabrikasındaki çalışan 110 işçi; şiddetle mücadele konusunda bilgilendirildi. 5 milyon erkeğe farkındalık oluşturmak maksadıyla #KadınaElKalkamaz mottosuyla gerçekleştirilen etkinliği büyük ilgi gördü.

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