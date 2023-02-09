Bilecik’in Osmaneli ilçesinde fabrika işçileri deprem bölgesi için aralarında para topladıkları parayı kaymakamlığa teslim etti.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde fabrika işçileri deprem bölgesi için aralarında para topladıkları parayı kaymakamlığa teslim etti.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardından Osmaneli’nde 7’den 70’e herkes yardım için seferber oldu. Osmaneli Kaymakamlığı tarafından yardım kampanyası için duyuruda, yardımlar bir anda çığ gibi büyüdü. İlçede faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan işçiler fabrikada sendika temsilcisi Hanifi Gökenç öncülüğünde topladıkları paraları İlçe Kaymakamı Yüksel Ünal’a teslim ettiler.

"Duyarlı işçilerimiz ile aramızda topladığımız 32 bin 305 TL Kaymakamımız Yüksel Ünal’a teslim ettik"

Fabrikada işçiler arasında topladıkları nakdi yardımları Osmaneli Kaymakamına teslim eden sendika Başkanı Hanifi Gökenç “Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardından Kaymakamlık tarafından yapılan duyurunun ardından İlçe halkı tek yürek oldu. İstenilen malzemeleri toplama merkezlerine vatandaşlar görürken bizde fabrikada çalışan işçiler olarak aramızda para toplayıp teslim etmeyi düşündük ve duyarlı işçilerimiz ile aramızda topladığımız 32 bin 305 TL İlçe Kaymakamımız Yüksel Ünal’a teslim ettik. Fabrikada Deprem bölgesine gönderilmek üzere toplanan nakdi yardıma destek olan işçi arkadaşlarıma teşekkür ederek, deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Allah Bir daha böyle büyük bir felaket yaşatmasın” diye konuştu.

Kaymakam Ünal ise; "Meydana gelen ve çevre illerde de yoğun bir şekilde hissedilen deprem afeti nedeniyle başta afetzede vatandaşlarımız olmak üzere tüm Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kaymakamlığımızı arayarak ayni yardımda bulunmak ve bölgeye gitme taleplerini ileten yardım için duyurumuzu yaptıktan hemen sonra tek yürek olan Osmanelili hemşerilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.