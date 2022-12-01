Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, Hamzabey Mahallesi Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesinde yapımı devam eden mobilya fabrikası inşaatında meydana geldi. Fabrika çatısında çalışan yabancı uyruklu Abdülrezzak Akraa (18), dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemin üzerine düştü. Ağır yaralanan genç, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bursa’nın İnegöl ilçesi Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesinde yapımı devam eden fabrika inşaatından düşen işçi ağır yaralandı.

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