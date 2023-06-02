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Fabrika gibi okuldan 4 milyon 500 bin liralık ciro
BİTLİS MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ GEÇEN YILKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM DÖNEMİNDE 4 MİLYON 500 BİN LİRALIK CİRO ELDE ETTİ.
02.06.2023 - 08:50
Yayınlanma
02.06.2023 - 08:55
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