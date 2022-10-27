Siirt Abdulhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek-İçecek Bölümü öğrencileri, yurt ve pansiyonlar için günlük 12 bin adet ekmek üretiyor.

Siirt Abdulhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek-İçecek Bölümü öğrencileri, yurt ve pansiyonlar için günlük 12 bin adet ekmek üretiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Meslek Liselerine Ekmek Fabrikası Kurulumu Projesi" çerçevesinde Siirt Abdulhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yiyecek-içecek bölümü öğrencileri tarafından üretilen ekmek, simit, poğaça yurt ve pansiyonlara gönderiliyor.

Günde 12 bin ekmek üreterek dağıtımını yaptıklarını ve sayının her geçen gün arttığını dile getiren Okul Müdürü Mehmet Nezir Çakar, tesisin 20 bin ekmek üretim kapasitesine sahip olduğunu söyledi. Çakar, “Siirt Abdulhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan ekmek üretim merkezimiz 20 bin ekmek üretim kapasitesiyle hizmete girmiş bulunmaktadır. Biz günde 12 bin ekmek üretmekteyiz. Okulumuzun yiyecek, içecek alanında eğitim gören öğrencilerimiz usta öğreticilerin önderliğinde her gün üretim merkezinde fırıncılığı öğrenmektedirler. Burada simit, poğaça ve ekmek üretimi yapılmaktadır. Ekmeklerimiz Siirt merkezde bulunan pansiyonlarımıza verilmektedir. Bunun yanında ekmek talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına da ekmek verilmektedir. Buradan mezun olan bütün öğrencilerimiz pastacılık, simit ve ekmek üretim alanında birer usta olarak yetişeceklerdir” dedi.

Okulun yiyecek ve içecek bölümü öğrencilerinden Hicret Baykara, lise bittikten sonra bir mesleğinin olacağı için mutlu olduğunu söyledi. Baykara, “Sabahları gelip ekmek yapıyoruz. Yurt ve pansiyonlara gönderiyoruz. Lise bittikten sonra elimde bir işim olacak, işimden de memnunum” iadelerinde bulundu.

Öğrencilerden Ramazan Beyar ise “Fırında ekmek yapıyoruz. Yaptığımız ekmekleri ilimizdeki yurtlara dağıtıyoruz. Meslek öğreniyoruz ve işimizi severek yapıyoruz” diye konuştu.