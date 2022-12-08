Samsun’da günlük 50 bin ton hijyen malzemesi üretim kapasite olan Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2022 yılı sonunda ürettikleri hijyen ürünleri ile 5 milyon TL ciroya ulaşmış olacak.

Samsun’da günlük 50 bin ton hijyen malzemesi üretim kapasite olan Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2022 yılı sonunda ürettikleri hijyen ürünleri ile 5 milyon TL ciroya ulaşmış olacak.

Samsun’da “Fabrika gibi okul” olarak anılan Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bu yılda ciro hedefine ulaştı. Samsun’daki tüm okulların ve Karadeniz’deki birçok oku ve kamu kurumunun dezenfektan ve temizlik maddesi ihtiyacının çoğunu karşılayan lise, 2022 yılı sonunda 5 milyon TL ciroya ulaşacak. Bünyesinde bulunan Kimya Teknolojisi Alanı döner sermayeye her yıl milyonlarca lira katkı sağlarken bu alanda çalışan öğrencilerde hem öğreniyor hem de kazanıyor.

Lise, "ATA" ismini verdikleri marka çatısı altında; çamaşır suyu, klor bazlı çamaşır suyu, sıvı el sabunu, antibakteriyel el sabunu, köpük sabun, bulaşık deterjanı, yüzey temizleyici, cam silici, antifrizli cam suyu, oda parfümü, çamaşır beyazlatıcı ve leke çıkarıcı, yağ çözücü, tuz ruhu, bulaşık makinesi deterjanı, parlatıcı, kireç çözücü gibi 50 kalemde ürün üretiyor.

“Yılsonu cirosu 5 milyon TL’ye ulaşacak”

Çalışmalar hakkında bilgi veren Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Melek Çelebi, "50 çeşit ürünümüzle üretime hızlı bir şekilde devam etmekteyiz. Kendi koymuş hedefi yakaladık. Yılsonu itibariyle ciromuz 5 milyon TL’dir. Hedefimiz tabi daha da ileriye yönelik hareket etmektir. 5 alanda üretim gerçekleştiriyoruz. Ürünleri istek doğrultusunda herkese sunmak üzere hazırlıyoruz. Kimya alanında biraz daha ilgi var. Bütün istediğimiz öğrencilerimizin alanında sektöre faydalı, güzel bir insan olarak yetenekli şekilde üretime katkı sağlamalarıdır” dedi.

“Artık ‘Biz bir yere gidemiyoruz, bari meslek lisesine gidelim’ algısı kalktı”

Mesleki liselere ilginin arttığına da değinen Melek Çelebi, “Mesleki eğitimimizin son zamanlarda hareketlenmesi, özellikle velilerin çok istekli konuma gelmesi bu konuda cumhurbaşkanımızın çok katkıları var. Okulumuzda son zamanlarda öğrenci sayısından bir artış kaydetmekteyiz. Bu da şunu gösteriyor; mesleki eğitime velilerimizde önem vermektedir. Sektörün ihtiyacı olan belgeli elemanlar yetiştirtiyoruz. ‘Biz bir yere gidemiyoruz, bari meslek lisesine gidelim’ ifadesi kalkarak başarı anlamında çok daha istekli çocukların geldiği bir haline geldi. Bazı sanayi bölgelerinde kurulan meslek liselerin yüzde 1 dilimine dahi öğrenci gitmektedir. İş kaygısı söz konusu olmuyor. Bize gelen öğrencilerimizden çok fazla derecede sektörün talepleri doğrultusunda istekler gelmektedir" diye konuştu.