CW Enerji, Burdur’da faaliyet gösteren bir fabrikanın çatısına 2831,5 kWp gücündeki güneş enerji santrali kurulumunu tamamladı.

CW Enerji, Burdur’da faaliyet gösteren bir fabrikanın çatısına 2831,5 kWp gücündeki güneş enerji santrali kurulumunu tamamladı.

CW Enerji ile bir firma daha enerjisini güneşten sağlayacak. Firma, Burdur Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir fabrikanın çatısına 2831,5 kWp gücündeki güneş enerji santrali (GES) kurulumunu tamamladı. GES projesi ile firma yılda yaklaşık 261 ağacı kurtararak 1 milyon 730 bin 70 kg karbondioksit eşdeğeri kadar emisyonun önüne geçecek.

Enerji verimliliğinin özellikle son yıllarda dünyanın korunmasında çok önemli bir rol oynadığını belirten CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz, artan nüfus ve gelişen sanayi ile birlikte enerjiye olan ihtiyacın arttığını söyledi. Gün geçtikçe daha fazla enerjiye ihtiyaç duyulduğuna dikkat çeken Yılmaz, “Kömür, doğal gaz, benzin gibi fosil yakıtların rezervlerinin tükenmeye başlaması ve bir de bu duruma çevresel etkenlerin eklenmesiyle yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim gün geçtikçe artıyor. Bu kaynaklar arasında güneş enerjisi doğada kendiliğinden var olan ve zamanla tükenmeyen bir kaynak olduğu için oldukça önemli. Avantajları ile güneş enerjisi son yıllarda oldukça tercih edilir hale geldi” dedi.

Günümüzde güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payının arttığını ifade eden Yılmaz, fabrikaların güneş gibi doğa dostu bir kaynaktan daha fazla yararlanmak ve elektrik ihtiyacını karşılamak istediğini kaydetti.

"Güneşin olduğu her yerdeyiz"

Güneş enerjisinin kurulum ve kullanım kolaylığının yanında çevreyi kirletmemesi ve zararlı atık oluşturmaması gibi özelliklere sahip temiz enerji kaynağı olduğunu dile getiren Yılmaz, “Elektrik ihtiyacımız günden güne artıyorken gelecekte enerji sıkıntısı çekmemek adına güneşten elektrik üretimini her geçen gün artırmalıyız. Firma olarak hem insanlığın enerji ihtiyacının yeşil enerjiden karşılamasını sağlamak hem de daha yaşanabilir bir gelecek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. “Güneşin olduğu her yerdeyiz” sloganımızla çatıları enerji panelleri ile donatmaya tüm hızımızla devam edeceğiz” diye konuştu.