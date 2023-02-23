Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ) fabrika çalışanlarına gönüllü proje eğitimi verildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ) fabrika çalışanlarına gönüllü proje eğitimi verildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ) Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi tarafından bir demir çelik fabrikası çalışanları ve Geliştirme Merkezi (AR-GE) çalışanlarına gönüllü proje eğitimi verildi. Eğitimde Proje Geliştirme Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Abdulbaki Bilgiç ve Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Gülşah Çongur, Ar-Ge Merkezi çalışanlarına proje oluşturma, proje geliştirme ve etkin proje süreçleri hakkında detaylı bilgi verdi.