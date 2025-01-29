Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bulunan bir fabrikanın içinde boş tırın kupası alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesi muhtemel facianın önüne geçti.

Adliye Mahallesi D-650 kara yolu üzerinde bulunan bir fabrika içindeki 34 DMD 655 plakalı boş tırın kupası henüz belirlenemeyen sebepten dolayı alev alev yandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale ederek muhtemel bir facianın önüne geçti. Kontrol altına alınarak söndürülen yangında tırın kupası kullanılamaz hale gelirken olaya ilişkin inceleme başlatıldı.