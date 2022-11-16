Firma yetkilileri kirliliğe yol açan durumun kazan ünitesindeki arızadan kaynaklandığını ve arızanın bir süre sonra giderildiğini belirtti.

Amasya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine kemik unu üretimi yapan firmada incelemede bulundu. Fabrikanın kömür yakarak üretim yaptığı bildirildi.

Amasya-Samsun sınırında bir fabrikanın bacasından çıkan yoğun duman tepki çekti. Hava kirliliğine yol açmasından endişelenen vatandaşlar yükselen dumanları görüntüleyip tepki gösterdi.

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