İtalyan forvet Fabio Borini, bu sezon Karagümrük forması ile çıktığı 6 müsabakada takımına 3 gollük skor katkısında bulundu.

Fatih Karagümrük, Süper Lig’in 8. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda İstanbulspor’u konuk ediyor. Maç öncesi son hazırlıklarını yapan kırmızı-siyahlılarda Fabio Borini, yaşadığı sakatlık sebebiyle son anda maçın 11’inden çıkartıldı.

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Bursasporlu futbolcular çift kale maç yaptı

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