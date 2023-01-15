Fatih Karagümrük oyuncusu Fabio Borini, Kasımpaşa karşısında attığı gol ile Süper Lig’deki gol sayısını 10’a çıkartarak takım arkadaşı Mbaye Diagne ile gol sayısını eşitledi.

Fatih Karagümrük oyuncusu Fabio Borini, Kasımpaşa karşısında attığı gol ile Süper Lig’deki gol sayısını 10’a çıkartarak takım arkadaşı Mbaye Diagne ile gol sayısını eşitledi.

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Fatih Karagümrük, Kasımpaşa’ya konuk oldu. Müsabakadan 2-2 beraberlik ile ayrılan Karagümrük’te Fabio Borini, bu karşılaşmanın 61. dakikasında kaydettiği gol ile takımını 2-1 öne geçirdi. İtalyan forvet, bu gol ile Süper Lig’de gol sayısını 10’a yükselterek kart cezalısı olduğu için bu maçta forma giyemeyen Mbaye Diagne ile gol sayısını eşitlemiş oldu.

Andrea Pirlo tarafından karşılaşmanın 11’inde sahaya sürülen Fabio Borini, 71. dakikada yerini Kerim Frei’ye bıraktı.