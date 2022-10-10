Doğrudan Formula 1’den aktarılan elektrikli egzoz gazı turbo beslemesi özelliğiyle Mercedes-AMG SL 43 & Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+, Türkiye’de satışa sunuldu.

Doğrudan Formula 1’den aktarılan elektrikli egzoz gazı turbo beslemesi özelliğiyle Mercedes-AMG SL 43 & Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+, Türkiye’de satışa sunuldu.

Yeni Mercedes-AMG SL 43 ve Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+, Formula 1’den aktarılan elektrikli egzoz gazı turbo beslemesi özellikleri ile donanımıyla öne çıkıyor.

Zarif dış tasarım detaylarına sahip, AMG ailesinin yeni üyeleri aynı zamanda zengin standart donanımlarıyla da dikkat çekti. Hem dinamikleri hem de verimliliği artıran AMG Aerodinamik Paketi sayesinde de hava akışı talebe göre yönlendirilip aerodinamik performans geliştiriliyor. Elektrikli tente tavan ise yeni SL’lerde ağırlığı 21 kilogram azaltıyor ve daha düşük bir ağırlık merkezi sunuyor. İç mekânda ise analog ve dijital dünyayı buluşturan hiperanalog kokpit ile lüks koltuklar bulunuyor.

SL ruhu ve sportifliği Mercedes-AMG lüks ve teknolojisiyle birleşiyor

SL, 70 yıllık köklü geçmişiyle safkan bir yarış otomobilinden üstü açık lüks bir spor otomobile dönüştü. Efsane olarak otomobil tarihine adını yazdırmış durumda olan yeni Mercedes-AMG SL bu köklü tarihe bir başka kilometre taşıyla damgasını vuruyor. Orijinal SL ruhu ve sportifliği modern Mercedes-AMG lüks ve teknolojisiyle birleşiyor. 2+2 koltuklu roadster yeni motor seçenekleri ile teknoloji meraklısı alıcıları hedefliyor. Ön aksta nispeten hafif dört silindirli motor ve arkadan itiş kombinasyonu ile Mercedes-AMG SL 43 ayrıca üstün sürüş dinamikleri sunuyor.