Bodrum Belediyesi, Ezoterizm ve Felsefe Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak.

Bodrum Belediyesi, Ezoterizm ve Felsefe Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak.

Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle Ezoterizm ve Felsefe Zirvesi, 12-13 Kasım tarihlerinde Turgutreis Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Toplantıda, konusunda Türkiye’nin en popüler akademisyen ve eğitimcilerinden Murat İrfan Ağcabay, Göktuğ Halis, Osman S.Börütecene, Can Sinanoğlu ve Fulya Erdemil konuşmacı olacak.

Zirve hakkında bilgi veren Selin Acar, “Türkiye’de ilk kez ezoterizmin enine boyuna eline alınacağı etkinliği, çok felsefeci geçmiş bu coğrafyada düzenlemek büyük mutluluk. Bodrum Belediyesi’ne destekleri için teşekkür ediyoruz” dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, düzenlenen etkinliğin halka açık olduğunu ücretsiz izleyebileceklerini ve oturumlara interaktif katılabileceklerini belirterek konuya ilgi duyan herkesi zirveye davet etti.